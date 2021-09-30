Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Переможний гол і новий рекорд: Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів (відео)

Переможний гол і новий рекорд: Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів (відео)

Associated Press

Португалець приніс МЮ три очки в непростому поєдинку з "Вільярреалом".

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Вільярреал" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 2:1, а головний героєм став нападник "червоних дияволів" Кріштіану Роналду.

"Жовта субмарина" вийшла вперед на старті другого тайму - відзначився Пако Альварес. На це підопічні Сульшера через сім хвилин відповіли голом Алекса Теллеса.

Все йшло до нічиєї, але в компенсований час своє слово сказав Роналду. Португалець скористався передачею Джессі Лінгарда та прицільно пробив у ближній кут.

Таким чином, Кріштіану приніс "манкуніанцям" надважливу з турнірної точки зору перемогу, адже в першому турі вони сенсаційно поступилися швейцарському "Янг Бойз".

Крім того, в цьому поєдинку Роналду встановив черговий рекорд. Цей матч став для нього 178-м у Лізі чемпіонів. Кріштіану став одноосібним рекордсменом турніру, перевершивши досягнення колишнього воротаря "Реала" Ікера Касільяса.

  • В іншому матчі цієї групи "Аталанта" з Русланом Малиновським у складі вдома мінімально обіграла "Янг Бойз" з рахунком 1:0.
  • Ситуація в квартеті F після двох турів: "Аталанта" (4 очки), "Янг Бойз" (3), "Манчестер Юнайтед" (3), "Вільярреал" (1).
  • Матчі 3-го туру відбудуться 20 жовтня: МЮ - "Аталанта", "Янг Бойз" - "Вільярреал".
Наступна публікація