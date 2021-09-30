Переможний гол і новий рекорд: Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів (відео)

Переможний гол і новий рекорд: Роналду став героєм матчу Ліги чемпіонів (відео)

Португалець приніс МЮ три очки в непростому поєдинку з "Вільярреалом".

"Манчестер Юнайтед" обіграв "Вільярреал" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Олд Траффорд" завершився з рахунком 2:1, а головний героєм став нападник "червоних дияволів" Кріштіану Роналду.

"Жовта субмарина" вийшла вперед на старті другого тайму - відзначився Пако Альварес. На це підопічні Сульшера через сім хвилин відповіли голом Алекса Теллеса.

Все йшло до нічиєї, але в компенсований час своє слово сказав Роналду. Португалець скористався передачею Джессі Лінгарда та прицільно пробив у ближній кут.

Таким чином, Кріштіану приніс "манкуніанцям" надважливу з турнірної точки зору перемогу, адже в першому турі вони сенсаційно поступилися швейцарському "Янг Бойз".

Крім того, в цьому поєдинку Роналду встановив черговий рекорд. Цей матч став для нього 178-м у Лізі чемпіонів. Кріштіану став одноосібним рекордсменом турніру, перевершивши досягнення колишнього воротаря "Реала" Ікера Касільяса.

Cristiano Ronaldo has now made more appearances (178) than any other player in Champions League history, breaking Iker Casillas' record.



It's not his first entry into the history books and probably won't be the last. #UCL pic.twitter.com/JCK7VU6Ex5 — Squawka Football (@Squawka) September 29, 2021

В іншому матчі цієї групи "Аталанта" з Русланом Малиновським у складі вдома мінімально обіграла "Янг Бойз" з рахунком 1:0.

Ситуація в квартеті F після двох турів: "Аталанта" (4 очки), "Янг Бойз" (3), "Манчестер Юнайтед" (3), "Вільярреал" (1).

Матчі 3-го туру відбудуться 20 жовтня: МЮ - "Аталанта", "Янг Бойз" - "Вільярреал".

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