Переможний гопак та символічний жест: Беленюк завершив кар'єру після виграшу "бронзи" Олімпіади-2024

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк завершив спортивну кар'єру, завоювавши "бронзу" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Після перемоги над поляком Аркадіушом Кулиничем (3:1) у поєдинку за бронзову медаль 33-річний українець станцював переможний гопак.

Потім Беленюк демонстративно зняв борцівки та поставив їх у центр килима. Цей символічний жест означає, що Жан завершив спортивну кар'єру. Глядачі на арені в Парижі провели українця гучними оплесками.

Жан Беленюк / Фото: Associated Press

Додамо, що перед Олімпіадою в Парижі борець та чинний нардеп повідомляв, що вона стане останньою в його кар'єрі.

Беленюк йде зі спорту в статусі триразового олімпійського медаліста. Крім "бронзи" Парижа-2024, у його послужному списку "срібло" Ріо-2016 та "золото" Токіо-2020.

Медаль Беленюк стала десятою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, три срібні та чотири бронзові нагороди.

Раніше повідомлялося, що ще один український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов став срібним призером Олімпіади-2024, поступившись у фіналі іранцю Саїду Есмаїлі Лейвесі.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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