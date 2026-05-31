ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
2227
Час на прочитання
2 хв

Переможний дебют Мальдери: збірна України обіграла Польщу в товариському матчі

"Синьо-жовті" в першому поєдинку з новим головним тренером здобули перемогу над поляками.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / Фото: Денис Дідківський

Збірна України обіграла команду Польщі в товариському матчі, який відбувся 31 травня на "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Українці могли відкривати рахунок на 17-й хвилині матчу — Віктор Циганков добив м'яч у ворота після навісу Андрія Ярмоленка та відбитого голкіпером поляків удару головою від Романа Яремчука. Однак арбітр зафіксував офсайд у Ярмоленка і не зарахував гол.

На 20-й хвилині вже поляки могли відкривати рахунок, але Анатолій Трубін врятував українську команду після виходу один на один від Оскара Петушевського.

На 34-й хвилині збірна України таки відкрила рахунок — Циганков відібрав м'яч у Якуба Пйотровського й віддав на Яремчука, який з-за меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

На 44-й хвилині "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу в рахунку — Ярмоленко у порожні ворота замкнув простріл Циганкова з лівого флангу.

Для Ярмоленка цей гол став 47-м за національну команду. 36-річний вінгер київського "Динамо" впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України — на рахунку чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) 48 забитих м'ячів за "синьо-жовтих".

На старті другого тайму польська збірна мала чудовий шанс скорочувати відставання — на 56-й хвилині оборона нашої команди припустилася грубої помилки, але Трубін здійснив суперсейв після удару Кароля Свідерського.

У підсумку збірна України здобула перемогу, втримавши перевагу в два м'ячі.

Зазначимо, що це був перший матч збірної України під керівництвом нового головного тренера — італійського фахівця Андреа Мальдери.

Огляд матчу Польща — Україна

Буде додано незабаром.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг став для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

Улітку ж у збірної України заплановано ще один спаринг — у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
2227
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie