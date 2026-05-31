Переможний дебют Мальдери: збірна України обіграла Польщу в товариському матчі

Збірна України обіграла команду Польщі в товариському матчі, який відбувся 31 травня на "Тарчинський Арена Вроцлав" у польському Вроцлаві. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Українці могли відкривати рахунок на 17-й хвилині матчу — Віктор Циганков добив м'яч у ворота після навісу Андрія Ярмоленка та відбитого голкіпером поляків удару головою від Романа Яремчука. Однак арбітр зафіксував офсайд у Ярмоленка і не зарахував гол.

На 20-й хвилині вже поляки могли відкривати рахунок, але Анатолій Трубін врятував українську команду після виходу один на один від Оскара Петушевського.

На 34-й хвилині збірна України таки відкрила рахунок — Циганков відібрав м'яч у Якуба Пйотровського й віддав на Яремчука, який з-за меж штрафного майданчика точно пробив у дальній кут.

На 44-й хвилині "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу в рахунку — Ярмоленко у порожні ворота замкнув простріл Циганкова з лівого флангу.

Для Ярмоленка цей гол став 47-м за національну команду. 36-річний вінгер київського "Динамо" впритул наблизився до рекорду Андрія Шевченка за голами за збірну України — на рахунку чинного президента Української асоціації футболу (УАФ) 48 забитих м'ячів за "синьо-жовтих".

На старті другого тайму польська збірна мала чудовий шанс скорочувати відставання — на 56-й хвилині оборона нашої команди припустилася грубої помилки, але Трубін здійснив суперсейв після удару Кароля Свідерського.

У підсумку збірна України здобула перемогу, втримавши перевагу в два м'ячі.

Зазначимо, що це був перший матч збірної України під керівництвом нового головного тренера — італійського фахівця Андреа Мальдери.

Огляд матчу Польща — Україна

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг став для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

Улітку ж у збірної України заплановано ще один спаринг — у неділю, 7 червня, з Данією. Гра відбудеться в данському місті Оденсе. Початок — о 19:30 за київським часом.

