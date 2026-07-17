ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Переможці ЧС-2026 з футболу отримають унікальні чемпіонські персні

Окрім головного трофея та золотих медалей, команда-переможниця Мундіалю отримає виготовлені на замовлення чемпіонські персні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
ЧС-2026 з футболу

ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Переможці чемпіонату світу-2026 з футболу вперше в історії отримають унікальні чемпіонські персні.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Окрім головного трофея та золотих медалей, команда-переможниця Мундіалю отримає виготовлені на замовлення чемпіонські персні.

Один бік персня буде прикрашений трофеєм чемпіонату світу, а інший — адаптований під символіку команди-переможниці — Іспанії чи Аргентини.

ФІФА випустила лімітовану колекцію з 2026 перстенів, 30 з яких зарезервовані для переможців, а 1996 будуть доступні для придбання шанувальникам футболу по всьому світу.

Кожна каблучка буде індивідуально пронумерована, індивідуально підібрана за розміром і доставлена ​​з власним сертифікатом автентичності.

Одразу після фіналу капітан і головний тренер команди-переможниці отримають тимчасові персні. Потім кожне з 30 кілець для переможців буде кастомізовано перед офіційним врученням пізніше.

Фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Зазначимо, що перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція зіграє з Англією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.

Нагадаємо, в півфіналі світової першосі Іспанія здолала Францію (2:0), а Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
93
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie