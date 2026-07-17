Переможці ЧС-2026 з футболу отримають унікальні чемпіонські персні

ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

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Переможці чемпіонату світу-2026 з футболу вперше в історії отримають унікальні чемпіонські персні.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФІФА.

Окрім головного трофея та золотих медалей, команда-переможниця Мундіалю отримає виготовлені на замовлення чемпіонські персні.

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Один бік персня буде прикрашений трофеєм чемпіонату світу, а інший — адаптований під символіку команди-переможниці — Іспанії чи Аргентини.

ФІФА випустила лімітовану колекцію з 2026 перстенів, 30 з яких зарезервовані для переможців, а 1996 будуть доступні для придбання шанувальникам футболу по всьому світу.

Кожна каблучка буде індивідуально пронумерована, індивідуально підібрана за розміром і доставлена ​​з власним сертифікатом автентичності.

Одразу після фіналу капітан і головний тренер команди-переможниці отримають тимчасові персні. Потім кожне з 30 кілець для переможців буде кастомізовано перед офіційним врученням пізніше.

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Фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною відбудеться у неділю, 19 липня, на арені "MetLife Stadium" в американському Іст-Резерфорді (передмістя Нью-Йорка). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Іспанія — Аргентина.

Зазначимо, що перед цим у ніч проти 19 липня на арені "Hard Rock Stadium" у Маямі (США) заплановано матч за третє місце, який розпочнеться о 00:00 за київським часом. У ньому Франція зіграє з Англією.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Франція — Англія.

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Нагадаємо, в півфіналі світової першосі Іспанія здолала Францію (2:0), а Аргентина з яскравим камбеком перемогла Англію (2:1).

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