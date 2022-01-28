Перенесе операцію: воротар "Динамо" не вирушить з командою на другий зимовий збір

Перенесе операцію: воротар "Динамо" не вирушить з командою на другий зимовий збір

Руслану Нещерету зламали ніс в останньому спарингу в Іспанії.

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет, який отримав травму у контрольному матчі з норвезьким "Буде-Глімтом" на навчально-тренувальному зборі в Іспанії, не полетить з "біло-синіми" на другий збір до Туреччини.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, після прильоту до Києва у 20-річного українського голкіпера діагностували перелом кісток носа зі зміщенням.

У п'ятницю, 28 січня, Руслану призначили закриту операцію з відновлення конгруентності кісток носа, тобто їхнього відповідного положення.

Таким чином, Нещерет залишиться в Києві та пропустить другий збір команди в Туреччині. Лікарі стежитимуть за процесом відновлення молодого голкіпера, аби визначитися з остаточними термінами його повернення на поле.

У контрольному поєдинку з "Буде-Глімтом" форвард суперників заїхав ногою в обличчя українському голкіперу, розбивши йому ніс. У результаті Нещерету довелося залишити поле.

На першому зборі в Іспанії підопічні Луческу розбили клуб іспанської Сегунди B "Атлетіко Пульпіленьйо" (4:0), розгромили люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0), перемогли клуб іспанської Сегунди B "Реал Мурсію" (3:1) та зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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