Переписала історію: українка виграла медаль Кубка світу в екстремальному слаломі та подякувала ЗСУ

Переписала історію: українка виграла медаль Кубка світу в екстремальному слаломі та подякувала ЗСУ

Вікторія Ус принесла Україні історичну нагороду на етапі Кубка світу з веслування на байдарках і каное в слаломі, що відбувся у польському Кракові.

Ус завоювала бронзову медаль в екстремальному слаломі. Ця дисципліна дебютує на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Нагорода Ус є історичною для нашої країни. Вікторія стала першою українкою в історії, якій вдалося піднятися на подіум етапу Кубка світу в екстремальному слаломі.

"Золото" змагань здобула представниця Нідерландів Мартіна Вегманн, "срібло" взяла австралійка Ноемі Фокс.

Загалом для Ус ця медаль стала четвертою в кар'єрі на етапах Кубка світу й першою за два роки. Раніше Вікторія двічі вигравала "бронзу" в байдарці-одиночці (Тацен-2019, По-2020) та один раз - "срібло" в каное-одиночці (По-2020).

Після свого успіху на етапі в Кракові Ус вийшла на нагородження з прапором України та подякувала нашим військовим, які боронять країну від російських окупантів

"Дякую ЗСУ! За захист нашої України", - написала Вікторія на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що збірна України зі спортивної гімнастики здобула третє "золото" на престижному турнірі в Словенії.

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