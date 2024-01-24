Переписала історію українського тенісу: що відомо про Ястремську та її феєричний успіх на Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська стала головною сенсацією першого турніру Grand Slam нового сезону – Australian Open-2024. Вийшовши до півфіналу, вона перебуває всього за два кроки від того, щоб виграти один з чотирьох найпрестижніших турнірів світового тенісу.

ТСН.ua розповідає детальніше про 23-річну українку та її по-справжньому фантастичний успіх на австралійському мейджорі.

Дитинство та перші кроки в тенісі

Ястремська народилася 15 травня 2000 року в Одесі. Займатися тенісом вона почала у 5-річному віці, на корт Даяну привів її дідусь – Іван Ястремський. Окрім тенісу, Даяна в юному віці займалася ще гімнастикою, танцями та плаванням.

"Вибрала саме теніс, тому що він дуже важкий та красивий. Я люблю працю і я хочу написати свою нову історію в тенісі", – зізнавалася тоді ще 12-річна Ястремська.

Перший дитячий турнір Даяна зіграла у віці семи років і посіла третє місце, незважаючи на те, що змагатися довелося з дітьми, які були старшими на кілька років. Сама Ястремська згадувала, що тоді не обійшлося без сліз, хоч всі й хвалили її та говорили, що третє місце є чудовим результатом для її віку.

Даяна Ястремська / Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

У 7 років Даяна виграла свій перший дитячий титул, а вже 2012 року посіла друге місце на престижному дитячому турнірі Junior Orange Bowl в США. Була чемпіонкою України серед дітей віком до 12 років.

На юніорському рівні Ястремська досягала шостої сходинки світового рейтингу, була фіналісткою Wimbledon 2016 року в одиночному розряді, та фіналісткою Australian Open 2016 року в парному розряді.

Дебют на дорослому рівні та перші перемоги

Ястремська дебютувала на дорослому рівні 25 лютого 2015 року на турнірі ITF в єгипетському Шарм-еш-Шейху з перемоги над іспанкою Нурією Паррізас-Діас, на той час 370-ю ракеткою світу. Попри поразку в наступному раунді, цей виступ приніс їй перше рейтингове очко та 196 доларів призових. На наступному турнірі, в тому ж місті, Даяна пройшла кваліфікацію та сенсаційно дійшла до півфіналу, де поступилася чешці Маркеті Вондроушовій.

Перший титул дорослого тенісу Ястремська здобула вже наступного року, коли стала чемпіонкою турніру в бразильському Кампінасі. У фіналі Даяна, яка на той момент посідала 1077-му позицію світового рейтингу, за два сети обіграла 157-му ракетку планети француженку Алізе Лім. Завдяки цьому українка заробила 51 рейтингове очко та увірвалася до топ-500 тенісисток світу.

18 квітня 2016 року Ястремська дебютувала на рівні WTA, поступившись у першому раунді Istanbul Cup японці Нао Хібіно. До кінця року вона зіграла на двох турнірах – Tashkent Open та Engie Open de Limoges, але на обох вилетіла в перших раундах.

Першу перемогу на турнірі WTA вона здобула на Istanbul Cup над німкенею Андреа Петкович. На тих змаганнях Даяна стала першою тенісисткою 2000 року народження, якій вдалося вийти до чвертьфіналу турніру WTA.

Перші турніри Grand Slam і виграш титулів WTA

Наступного сезону Ястремська дебютувала на Australian Open, однак вилетіла вже в другому раунді кваліфікації. На дебютному Wimbledon українка знову зупинилася в другому колі кваліфікаційного турніру.

У серпні 2018 року Даяна пробилася до основної сітки турніру серії WTA Premier Connecticut Open де в другому колі вперше зустрілася з тенісисткою з топ-10 світового рейтингу Юлією Гергес і навіть виграла в неї один сет, однак поступилася за підсумками трьох партій.

Цей успіх дозволив Ястремській увійти до першої сотні світового рейтингу та дебютувати в основній сітці мейджора. Однак вже у першому колі US Open вона поступилася чешці Кароліні Муховій.

Свій перший титул WTA Даяна здобула у жовтні 2018 року на Hong Kong Tennis Open, перемігши у фіналі 24-ту ракетку світу, китаянку Ван Цян. Протягом турніру Ястремська не програла жодного сету і встановила рекорд України, виборовши трофей у віці 18 років і 4 місяці. Невдовзі Ястремська дісталася півфіналу BGL Luxembourg Open, де в напруженій боротьбі поступилася швейцарці Белінді Бенчич. Закінчила сезон Даяна 58-ю ракеткою світу, очоливши рейтинг тенісисток віком до 20 років.

Даяна Ястремська

У лютому 2019 року Ястремська стала переможницею Hua Hin Championships в Таїланді, у фіналі обігравши австралійку Айлу Томлянович. Того ж року в травні Даяна тріумфувала на змаганнях у Страсбурзі та завоювала свій третій титул WTA – у фіналі вона подужала француженку Каролін Гарсію.

Даяна Ястремська / Фото: twitter.com/WTA

Окрім трьох переможних фіналів на турнірах WTA, українка також має дві невдачі у вирішальних поєдинках. У січні 2022 року Ястремська програла на той час першій ракетці світу австралійці Ешлі Барті у фіналі турніру WTA Premier в Аделаїді. А в березні 2022 року Даяна поступилася китаянці Чжан Шуай у фіналі турніру WTA 250 у французькому Ліоні.

Допінговий скандал

На початку 2021 року Ястремська була відсторонена від участі у змаганнях на час розгляду її справи через позитивний допінг-тест. В організмі спортсменки було виявлено метаболіт местеролона, що відноситься до анаболічних агентів.

Тест на допінг Ястремська здала у період поза змаганнями 24 листопада 2020 року. Від 7 січня 2021-го для неї почала діяти заборона на участь у турнірах.

Ястремська оскаржувала дискваліфікацію двічі в ITF і двічі в Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні. У підсумку в червні 2021 року з українки зняли обвинувачення у навмисному вживанні допінгу та дозволили повернутися на корт.

Під час розслідування було встановлено, що заборонений препарат потрапив до організму Даяни через недбалість.

Феєричний успіх на Australian Open-2024

На поточному розіграші австралійського мейджора Ястремська неабияк вразила своїм перфомансом. Даяна розпочала свій шлях на турнірі з кваліфікації та, виграши 8 матчів поспіль, вийшла до півфіналу. Таким чином, українка повторила свою найдовшу переможну серію.

У кваліфікації Ястремська перемогла хорватку Лею Бошкович (6:4, 4:6, 6:3), Валентіні Грамматікопулу з Греції (6:4, 3:6, 6:4) та австралійку Маю Джойнт (6:2, 1:6, 6:4).

На старті основної сітки Даяна створила гучну сенсацію та розбила тріумфаторку Wimbledon-2023 чешку Маркету Вондроушову (6:1, 6:2). У другому раунді українка розібралася з колишньою росіянкою Варварою Грачовою, яка нині виступає під прапором Франції (6:3, 6:2).

Даяна Ястремська / Фото: Associated Press

У третьому колі Ястремська обіграла американку Емму Наварро (6:2, 2:6, 6:1), а потім в 1/8 фіналу здолала колишню першу ракетку світу та дворазову чемпіонку Australian Open (2012, 2013) білоруску Вікторію Азаренко (7:6, 6:4).

Завдяки цьому Даяна повторила унікальне досягнення турнірів Grand Slam – вона стала лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка у статусі кваліфаєрки змогла обіграти одразу двох переможниць турнірів серії Grand Slam на одному мейджорі.

До цього єдиний раз в історії це вдалося австралійці Єлєні Докич, яка на Wimbledon-1999 у віці 16 років перемогла Мартіну Хінгіс та Мері Пірс, дійшовши до чвертьфіналу.

Виходом до чвертьфіналу австралійського мейджора Ястремська встановила особистий рекорд на турнірах серії Grand Slam. До цього її найбільшим досягненням була 1/8 фіналу на Wimbledon-2019.

Однак на цьому Даяна не зупинилася. В 1/4 фіналу Australian Open вона перемогла 19-річну чешку Лінду Носкову (6:3, 6:4), яка перед цим сенсаційно вибила першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек та Еліну Світоліну – перша ракетка України через травму спини зі сльозами знялася з матчу в першому сеті.

Таким чином, Ястремська вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру серії Grand Slam. Даяна стала другою в історії українкою після Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді, а також першою, хто дістався цієї стадії саме на Australian Open.

Даяна Ястремська / Фото: Associated Press

Загалом для України це буде четвертий півфінал Grand Slam в одиночному розряді. Раніше Світоліна тричі в кар'єрі діставалася 1/2 фіналу на змаганнях Великого шолома – двічі на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але до фіналу жодного разу не виходила. На Australian Open особистим рекордом Еліни залишається вихід до чвертьфіналу (2018, 2019).

Також Ястремська повторила історичний рекорд на Australian Open – вона стала лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка, стартувавши з кваліфікації, дійшла до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. Першою це зробила австралійка Крістін Матісон ще 1978 року.

Також Даяна – п'ята тенісистка в історії, яка у статусі кваліфаєрки дісталася півфіналу турніру серії Grand Slam. Раніше це вдавалося таким спортсменкам:

1. Крістін Матісон (Австралія) – Australian Open (1978)

2. Александра Стівенсон (США) – Wimbledon (1999)

3. Надія Подороська (Аргентина) – Roland Garros (2020)

4. Емма Радукану (Велика Британія) – US Open (2021)

Крім того, Ястремська стала лише четвертою тенісисткою, яка дійшла до півфіналу австралійського мейджора, обігравши в основній сітці винятково суперниць із топ-50 рейтингу WTA. До неї це робили Габріела Сабатіні (1994), Мартіна Хінгіс (1997) та Домініка Цибулкова (2014).

За путівку до фіналу Australian Open-2024 Ястремська побореться з китаянкою Чжен Ціньвень, яка в 1/4 фіналу перемогла "нейтральну" росіянку Анну Калінську – 6:7, 6:3, 6:1.

Для обох тенісисток це буде перший півфінал турніру серії Grand Slam. Півфінальний поєдинок між українкою та китаянкою відбудеться в четвер, 25 січня. Початок – не раніше 12:00 за київським часом.

Ястремська не забуває публічно згадувати Україну на Australian Open

Під час своїх виступів на Australian Open-2024 Даяна постійно згадує про Україну, яка продовжує відстоювати свою незалежність на війні з російськими окупантами. Після кожного свого матчу Ястремська залишає послання на камері, яке присвячене її батьківщині.

Так, після перемоги над американкою Еммою Наварро в 1/16 фіналу вона маркером написала на камері "Все буде Україна", а після тріумфу над білорускою Азаренко в 1/8 фіналу написала "Сім'я – це моя Україна".

Після перемоги у чвертьфіналі над чешкою Носковою вона також залишила зворушливе послання українцям.

"Я пишаюсь нашими бійцями з України", – написала Ястремська англійською мовою на камері, доповнивши свої слова намальованим сердечком.

Даяна Ястремська залишила послання українцям після виходу до півфіналу Australian Open / Скриншот відео

На пресконференції після матчу Даяна розповіла про мотиви своїх патріотичних меседжів.

"Це послання було для українських воїнів, я ними дуже пишаюся. Вони заслуговують величезної поваги. Завжди намагаюся написати щось про Україну, для України. Гадаю, це моя місія тут. Якщо все йде як треба, у мене є така можливість. Просто намагаюся дати сигнал Україні, що я дуже нею пишаюся", – сказала Ястремська.

Даяна Ястремська / Фото: Associated Press

Тож будемо вірити, що на цьому казка для Даяни не закінчиться й вона зможе зробити останні кроки до омріяного титулу – вийти до фіналу, а потім завоювати перший в історії України трофей на турнірі Великого шолома.

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