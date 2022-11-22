Переписала історію: жінка-рефері вперше відпрацювала на матчі чоловічого ЧС з футболу

Француженка Стефані Фраппар занесла своє ім'я до історії світового футболу. 38-річна арбітриня працювала на матчі 1-го туру групи С чемпіонату світу-2022 між збірними Мексики та Польщі.

У цій грі Фраппар виконувала роль четвертої судді. Таким чином, Стефані стала першою жінкою-рефері, яка обслуговувала матч чоловічого чемпіонату світу.

History made ✅



Stéphanie Frappart has become the first woman to officiate a men's #FIFAWorldCup match as she takes to the pitch as the fourth official for Mexico-Poland pic.twitter.com/A2MTzZVrz4 — FIFA.com (@FIFAcom) November 22, 2022

Додамо, що Фраппар почала обслуговувати матчі дорослих команд 2011 року. Відтоді вона судила поєдинки нижчих дивізіонів чемпіонату Франції серед чоловіків, а 2019-го дебютувала в елітному – Лізі 1. Того ж року Стефані була призначена на матч за Суперкубок УЄФА між "Челсі" та "Ліверпулем".

Вона стала першою арбітринею, якій довірили працювати на такому високому рівні чоловічого європейського футболу. 2020-го Фраппар стала першою жінкою, яка судила матч чоловічої Ліги чемпіонів ("Ювентус" – "Динамо" Київ). А вже наступного року француженка вперше обслуговувала матч відбору чоловічого чемпіонату світу (Нідерланди – Латвія).

Від 2019-го до 2021 року Фраппар незмінно визнавали найкращою футбольною арбітринею світу.

Зазначимо, що на ЧС-2022 в Катарі присутні ще дві арбітрині: 36-річна японка Йосімі Ямасіта та 33-річна Саліма Мукасанга з Руанди.

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