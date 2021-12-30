Переписали історію: "Манчестер Сіті" та Гвардіола встановили нові фантастичні рекорди в АПЛ

"Городяни" продовжують домінувати над суперниками в національному чемпіонаті.

"Манчестер Сіті" оновив рекорд англійської Прем'єр-ліги за перемогами в одному календарному році.

У матчі 20-го туру АПЛ "городяни" мінімально здолали на виїзді "Брентфорд" ( 1:0) . Для команди Хосепа Гвардіоли ця перемога стала 36-ю в чемпіонаті у 2021 році.

Таким чином, "небесно-блакитні" поліпшили власне досягнення, встановлене цього сезону. У поєдинку 18-го туру АПЛ проти "Ньюкасла" підопічні Гвардіоли побили рекорд "Ліверпуля" 39-річної давності - 33 перемоги в чемпіонаті за календарний рік.

Most English top-flight wins in a calendar year:



36 Wins: #ManCity [2021]

33 Wins: Liverpool [1982]

32 Wins: Chelsea [2005] pic.twitter.com/lzJnsbU0Jd — City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021

Що стосується самого іспанського коуча "городян", то він також відзначився історичним показником. Під керівництвом Гвардіоли "Сіті" оформив уже четверту серію з десяти перемог поспіль в АПЛ. Раніше жодному тренеру в історії англійської Прем'єр-ліги не вдавалося провести більше двох серій із 10 перемог поспіль.

4 - Manchester City have won each of their last 10 Premier League games - the fourth time they've had a run of 10+ consecutive league wins under Pep Guardiola. No other manager in Premier League history has had more than two separate runs of 10+ wins. Incredible. #BREMCI — OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2021

"Манчестер Сіті" з 50 очками очолює турнірну таблицю АПЛ. Відрив "городян" від другої позиції, яку посідає "Челсі", складає вже вісім очок. "Ліверпуль", маючи гру в запасі, йде третім і відстає від команди Гвардіоли на 9 пунктів.

У наступному турі "небесно-блакитні" 1 січня зіграють на виїзді з "Арсеналом". Початок зустрічі - о 14:30 за київським часом.

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