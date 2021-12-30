Переписали історію: "Манчестер Сіті" та Гвардіола встановили нові фантастичні рекорди в АПЛ

"Городяни" продовжують домінувати над суперниками в національному чемпіонаті.
"Манчестер Сіті" оновив рекорд англійської Прем'єр-ліги за перемогами в одному календарному році.
У матчі 20-го туру АПЛ "городяни" мінімально здолали на виїзді "Брентфорд" (1:0). Для команди Хосепа Гвардіоли ця перемога стала 36-ю в чемпіонаті у 2021 році.
Таким чином, "небесно-блакитні" поліпшили власне досягнення, встановлене цього сезону. У поєдинку 18-го туру АПЛ проти "Ньюкасла" підопічні Гвардіоли побили рекорд "Ліверпуля" 39-річної давності - 33 перемоги в чемпіонаті за календарний рік.
Most English top-flight wins in a calendar year:— City Xtra (@City_Xtra) December 29, 2021
36 Wins: #ManCity [2021]
33 Wins: Liverpool [1982]
32 Wins: Chelsea [2005] pic.twitter.com/lzJnsbU0Jd
Що стосується самого іспанського коуча "городян", то він також відзначився історичним показником. Під керівництвом Гвардіоли "Сіті" оформив уже четверту серію з десяти перемог поспіль в АПЛ. Раніше жодному тренеру в історії англійської Прем'єр-ліги не вдавалося провести більше двох серій із 10 перемог поспіль.
4 - Manchester City have won each of their last 10 Premier League games - the fourth time they've had a run of 10+ consecutive league wins under Pep Guardiola. No other manager in Premier League history has had more than two separate runs of 10+ wins. Incredible. #BREMCI— OptaJoe (@OptaJoe) December 29, 2021
- "Манчестер Сіті" з 50 очками очолює турнірну таблицю АПЛ. Відрив "городян" від другої позиції, яку посідає "Челсі", складає вже вісім очок. "Ліверпуль", маючи гру в запасі, йде третім і відстає від команди Гвардіоли на 9 пунктів.
- У наступному турі "небесно-блакитні" 1 січня зіграють на виїзді з "Арсеналом". Початок зустрічі - о 14:30 за київським часом.
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