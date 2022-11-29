Переписали історію: збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу

Команда Тіте достроково вийшла до плейоф, здобувши дві перемоги поспіль на старті турніру.

Збірна Бразилії у матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла команду Швейцарії (1:0), тим самим гарантувавши собі путівку до плейоф Мундіалю.

Ця перемога стала для "селесао" 17-ю поспіль на груповій стадії чемпіонатів світу. Команда Тіте перевершила історичний рекорд збірної Німеччини, яка не знала гіркоти поразок на ЧС упродовж 16 поєдинків у 1990 – 2010 роках.

Востаннє бразильці поступалися в груповому раунді планетарної першості ще на ЧС-1998, коли програли Норвегії з рахунком 1:2. Відтоді південноамериканці в фінальних частинах чемпіонатів світу виграли 14 матчів і тричі зіграли внічию.

17 - Brazil are now unbeaten in 17 group-stage games at the World Cup, setting a new record (including final and second group rounds in earlier editions). Giant. #BRASUI #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pa0IjCpUVF — OptaFranz (@OptaFranz) November 28, 2022

Крім того, "жовто-зеленим" підкорилося ще одне видатне досягнення. У перших двох матчах нинішнього Мундіалю (проти Сербії та Швейцарії) бразильці не дозволили суперникам завдати жодного удару в площину своїх воріт.

Подібне сталося лише вдруге за всю історію чемпіонатів світу. Першою збірною, якій це вдалося, була Франція на ЧС-1998. Тоді "Ле Бле" на домашньому Мундіалі зіграли проти Південної Африки та Саудівської Аравії.

0 - #Brazil have become in just the second nation to not face a single shot on target in their first two #WorldCup games in a single edition after France in 1998 (2 games) since 1966. Unbreakable. pic.twitter.com/wPpJWlmedh — OptaJose (@OptaJose) November 28, 2022

В іншому матчі 2-го туру цього квартету Камерун і Сербія розписали результативну нічию – 3:3.

– 3:3. Після двох турів Бразилія з 6 очками очолює групу та достроко вийшла до плейоф. Швейцарія йде другою, маючи 3 бали. Камерун і Сербія набрали по одному пункту.

У матчах заключного туру групи G, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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