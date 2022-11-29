Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Переписали історію: збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
448
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Переписали історію: збірна Бразилії встановила два нових рекорди чемпіонатів світу з футболу

Фото: Associated Press

Команда Тіте достроково вийшла до плейоф, здобувши дві перемоги поспіль на старті турніру.

Збірна Бразилії у матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла команду Швейцарії (1:0), тим самим гарантувавши собі путівку до плейоф Мундіалю.

Ця перемога стала для "селесао" 17-ю поспіль на груповій стадії чемпіонатів світу.  Команда Тіте перевершила історичний рекорд збірної Німеччини, яка не знала гіркоти поразок на ЧС упродовж 16 поєдинків у 1990 – 2010 роках.

Востаннє бразильці поступалися в груповому раунді планетарної першості ще на ЧС-1998, коли програли Норвегії з рахунком 1:2. Відтоді південноамериканці в фінальних частинах чемпіонатів світу виграли 14 матчів і тричі зіграли внічию.

Крім того, "жовто-зеленим" підкорилося ще одне видатне досягнення. У перших двох матчах нинішнього Мундіалю (проти Сербії та Швейцарії) бразильці не дозволили суперникам завдати жодного удару в площину своїх воріт.

Подібне сталося лише вдруге за всю історію чемпіонатів світу. Першою збірною, якій це вдалося, була Франція на ЧС-1998. Тоді "Ле Бле" на домашньому Мундіалі зіграли проти Південної Африки та Саудівської Аравії.

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету Камерун і Сербія розписали результативну нічию – 3:3.
  • Після двох турів Бразилія з 6 очками очолює групу та достроко вийшла до плейоф. Швейцарія йде другою, маючи 3 бали. Камерун і Сербія набрали по одному пункту.
  • У матчах заключного туру групи G, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

Читайте також:

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці

"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
448
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація