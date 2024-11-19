Переписали історію: збірна Сан-Марино здійснила камбек і підвищилася у класі в Лізі націй (відео)

Збірна Сан-Марино на виїзді обіграла команду Ліхтенштейну в матчі останнього 6-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок у місті Вадуц завершився з рахунком 1:3 .

Господарі виграли перший тайм завдяки голу, який на 40-й хвилині забив Арон Зеле.

Однак у другому таймі санмаринці здійснили камбек, відправивши три м'ячі у ворота суперника. У складі гостей результатвиними ударами відзначилися Лоренцо Лаццарі, Нікола Нанні (реалізував пенальті) та Алессандро Голінуччі.

Огляд матчу Ліхтенштейн – Сан-Марино

Зазначимо, що збірна Сан-Марино вперше у своїй історії забила три голи в одному матчі. Для неї це лише друга офіційна перемога в історії та третя загалом (за 34 роки виступів).

Цікаво, що всі три перемоги санмаринці здобули у поєдинках з Ліхтенштейном. Вперше збірна Сан-Марино обіграла ліхтенштейнців 2004 року в товариській зустрічі (1:0).

Свою другу в історії перемогу Сан-Марино здобуло у стартовому турі нинішнього розіграшу Ліги націй, здолавши Ліхтенштейн також з рахунком 1:0. Той виграш став для санмаринців історичним саме в офіційних матчах. Команда перервали серію з 158 матчів без перемог.

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Таким чином, збірна Сан-Марино (7 очок) посіла підсумкове перше місце у групі D4 та виборола підвищення у класі – наступний сезон Ліги націй команда поведе вже у Дивізіоні C.

На другій сходинці в цій групі фінішував Гібралтар (6 балів), який позмагається у плейоф за вихід до Ліги C. Ліхтенштейн (2 пункти) залишився у Дивізіоні D.

Раніше повідомлялося, що визначилися всі учасники 1/4 фіналу Ліги націй-2024/25.

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