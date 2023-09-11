Переписав історію: Джокович у фіналі розбив росіянина і став чемпіоном US Open-2023 (відео)

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем US Open-2023.

У фіналі чоловічого одиночного турніру Джокович впевнено обіграв росіянина Данила Медведєва, який через повномасштабне вторгнення РФ до України виступав у нейтральному статусі.

Трисетовий поєдинок завершився перемогою Новака з рахунком 6:3, 7:6, 6:3.

Огляд матчу

Новак учетверте тріумфував на US Open (2011, 2015, 2018, 2023). Це його 24-й титул на турнірах Великого шолома.

Серб оновив рекорд чоловічого тенісу за кількістю трофеїв на турнірах Grand Slam. Тепер він на два титули випереджає іспанця Рафаеля Надаля.

Також Джокович став абсолютним рекордсменом за кількістю виграних турнірів Великого шолома у відкриту еру, обійшовши американку Серену Вільямс, яка має 23 трофеї. Новак повторив "вічний" рекорд австралійки Маргарет Корт (24), яка здобула частину своїх титулів до відкритої ери.

Загалом Джокович є переможцем 96 турнірів в особистому розряді. У чоловічому тенісі більше нагород лише у швейцарця Роджера Федерера (103) та американця Джиммі Коннорса (109).

За підсумками Відкритого чемпіонату США сербський тенісист повернувся на першу позицію світового рейтингу, змістивши з неї іспанця Карлоса Алькараса.

Нагадаємо, переможницею жіночого розряду US Open-2023 стала Коко Гауфф. У фіналі 19-річна американка здолала "нейтральну" білоруску Аріну Соболенко. Для неї це дебютний титул Grand Slam у кар'єрі.

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