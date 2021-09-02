Переписав історію футболу: Роналду встановив черговий бомбардирський рекорд

Кріштіану став найкращим голеадором в історії національних збірних.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю м’ячів за національну команду.

36-річний бомбардир оформив дубль у матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти збірної Ірландії, який завершився вольовою перемогою португальців - 2:1.

Ці голи стали для Кріштіану 110-м і 111-м у футболці збірної Португалії. Таким чином, Роналду побив "вічний" рекорд іранця Алі Даеї (109 м'ячів), вийшовши на перше місце в списку найкращих бомбардирів в історії національних збірних.

Cristiano Ronaldo now holds the record for:



◉ Most international goals (111)

◉ Most Champions League goals (134)

◉ Most goals scored all-time for Real Madrid (451)

◉ Most European Championship goals (14)



And plenty more.



Record breaker. pic.twitter.com/DpWXISLkHA — Squawka Football (@Squawka) September 1, 2021

Як писав ТСН Проспорт, матч проти Ірландії також запам'ятався скандалом. У першому таймі Роналду дав ляпаса супернику, але уникнув покарання.

Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі португальської збірної 10 очок. Команда лідирує у групі A.

Свій наступний матч португальці проведуть у гостях з Азербайджаном 7 вересня.

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