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Переписав історію футболу: Роналду встановив черговий бомбардирський рекорд

Переписав історію футболу: Роналду встановив черговий бомбардирський рекорд

Associated Press

Кріштіану став найкращим голеадором в історії національних збірних.

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив світовий рекорд за кількістю м’ячів за національну команду.

36-річний бомбардир оформив дубль у матчі 4-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022 проти збірної Ірландії, який завершився вольовою перемогою португальців - 2:1.

Ці голи стали для Кріштіану 110-м і 111-м у футболці збірної Португалії. Таким чином,  Роналду побив "вічний" рекорд іранця Алі Даеї (109 м'ячів), вийшовши на перше місце в списку найкращих бомбардирів в історії національних збірних.

Як писав ТСН Проспорт, матч проти Ірландії також запам'ятався скандалом. У першому таймі Роналду дав ляпаса супернику, але уникнув покарання.

  • Після чотирьох матчів відбору ЧС-2022 в активі португальської збірної 10 очок. Команда лідирує у групі A.
  • Свій наступний матч португальці проведуть у гостях з Азербайджаном 7 вересня.
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