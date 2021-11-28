Переписав історію німецького футболу: зірка "Боруссії" встановив видатний рекорд Бундесліги (відео)

Ерлінг Голанд не перестає вражати своєю результативністю.
Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд допоміг своїй команді перемогти "Вольфсбург" у матчі 13 туру німецької Бундесліги (3:1). 21-річний норвежець вперше після травми вийшов на заміну і вразив ворота суперника вже через 8 хвилин після своєї появи. Завдяки цьому голу зірковому футболісту підкорилося історичне досягнення в Бундеслізі.
Для Голанда забитий м'яч став 50-м у 50 поєдинках Чемпіонату Німеччини. Це рекорд елітного німецького дивізіону. Раніше нікому не вдавалося сягнути позначки в 50 голів настільки швидко.
50 – Borussia Dortmund’s Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today – no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVB pic.twitter.com/289FhPK8tI— OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021
Крім того, Голанд став наймолодшим гравцем Бундесліги, який записав на свій рахунок 50 голів. На момент зустрічі з "вовками" йому був 21 рік 4 місяці та 6 днів.
Erling Haaland scores his 50th Bundesliga goal in his 50th game.— B/R Football (@brfootball) November 27, 2021
He’s 21. pic.twitter.com/1823N1qvTR
Огляд матчу "Вольфсбур" - "Боруссія" Дортмунд
- У нинішньому сезоні Голанд провів сім матчів за "джмелів" у Чемпіонаті Німеччини, забив 10 голів і зробив три результативні передачі.
- Після 13 турів дортмундці йдуть другими в Бундеслізі та відстають від "Баварії" лише на одне очко.
- У наступному турі лідери Чемпіонату Німеччини зіграють між собою. "Джмелі" приймуть мюнхенців на власному полі, матч відбудеться 4 грудня, о 19:30 за київським часом.