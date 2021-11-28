Переписав історію німецького футболу: зірка "Боруссії" встановив видатний рекорд Бундесліги (відео)

Ерлінг Голанд не перестає вражати своєю результативністю.

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд допоміг своїй команді перемогти "Вольфсбург" у матчі 13 туру німецької Бундесліги ( 3:1) . 21-річний норвежець вперше після травми вийшов на заміну і вразив ворота суперника вже через 8 хвилин після своєї появи. Завдяки цьому голу зірковому футболісту підкорилося історичне досягнення в Бундеслізі.

Для Голанда забитий м'яч став 50-м у 50 поєдинках Чемпіонату Німеччини. Це рекорд елітного німецького дивізіону. Раніше нікому не вдавалося сягнути позначки в 50 голів настільки швидко.

50 – Borussia Dortmund’s Erling Haaland scored his 50th goal in the Bundesliga today – no other player in BL history has reached that mark in as few appearances (50) or at such a young age as the Norwegian (21 years 4 months 6 days). Machine. #WOBBVB pic.twitter.com/289FhPK8tI — OptaFranz (@OptaFranz) November 27, 2021

Крім того, Голанд став наймолодшим гравцем Бундесліги, який записав на свій рахунок 50 голів. На момент зустрічі з "вовками" йому був 21 рік 4 місяці та 6 днів.

Erling Haaland scores his 50th Bundesliga goal in his 50th game.



He’s 21. pic.twitter.com/1823N1qvTR — B/R Football (@brfootball) November 27, 2021

Огляд матчу "Вольфсбур" - "Боруссія" Дортмунд