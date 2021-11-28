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Переписав історію німецького футболу: зірка "Боруссії" встановив видатний рекорд Бундесліги (відео)

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Переписав історію німецького футболу: зірка "Боруссії" встановив видатний рекорд Бундесліги (відео)

Associated Press

Ерлінг Голанд не перестає вражати своєю результативністю.

Нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд допоміг своїй команді перемогти "Вольфсбург" у матчі 13 туру німецької Бундесліги (3:1). 21-річний норвежець вперше після травми вийшов на заміну і вразив ворота суперника вже через 8 хвилин після своєї появи. Завдяки цьому голу зірковому футболісту підкорилося історичне досягнення в Бундеслізі.

Для Голанда забитий м'яч став 50-м у 50 поєдинках Чемпіонату Німеччини. Це рекорд елітного німецького дивізіону. Раніше нікому не вдавалося сягнути позначки в 50 голів настільки швидко.

Крім того, Голанд став наймолодшим гравцем Бундесліги, який записав на свій рахунок 50 голів. На момент зустрічі з "вовками" йому був 21 рік 4 місяці та 6 днів.

Огляд матчу "Вольфсбур" - "Боруссія" Дортмунд

  • У нинішньому сезоні Голанд провів сім матчів за "джмелів" у Чемпіонаті Німеччини, забив 10 голів і зробив три результативні передачі.
  • Після 13 турів дортмундці йдуть другими в Бундеслізі та відстають від "Баварії" лише на одне очко. 
  • У наступному турі лідери Чемпіонату Німеччини зіграють між собою. "Джмелі" приймуть мюнхенців на власному полі, матч відбудеться 4 грудня, о 19:30 за київським часом.
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