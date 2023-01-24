Переписав історію ПСЖ: Мбаппе влаштував фантастичну гольову феєрію в Кубку Франції (відео)

Кіліан оформив пента-трик та зробив асист.
Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе допоміг своїй команді знищити представника шостого дивізіону країни "Пеї-де-Кассель" в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції.
24-річний француз провів поєдинок неймовірно результативно, забивши у ворота суперника п'ять голів. Мбаппе відзначився на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й та 79-й хвилинах.
Більше того, Кіліан також віддав гольову передачу на Неймара на 33-й хвилині.
Зустріч завершилася розгромною перемогою парижан з рахунком 7:0.
Для Мбаппе це перший пента-трик у кар'єрі. До цього Кіліан максимум забивав 4 голи – таке траплялося двічі. Він також став першим футболістом в історії ПСЖ, якому вдалося відзначитися п'ятьма голами в одному матчі.
Kylian Mbappé is the first player in Paris Saint-Germain history to score FIVE goals in a single competitive game. ♨️ pic.twitter.com/6oRvDC58QK— Squawka (@Squawka) January 23, 2023
Загалом цього сезону Мбаппе провів за паризький клубу 24 матчі, в яких забив 25 голів і віддав 6 результативних передач.
В 1/8 фіналу Кубка Франції ПСЖ 8 лютого поміряється силами з "Марселем", кольори якого захищає український півзахисник Руслан Малиновський.
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