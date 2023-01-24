Переписав історію ПСЖ: Мбаппе влаштував фантастичну гольову феєрію в Кубку Франції (відео)

Зірковий нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе допоміг своїй команді знищити представника шостого дивізіону країни "Пеї-де-Кассель" в рамках 1/16 фіналу Кубка Франції.

24-річний француз провів поєдинок неймовірно результативно, забивши у ворота суперника п'ять голів. Мбаппе відзначився на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й та 79-й хвилинах.

Більше того, Кіліан також віддав гольову передачу на Неймара на 33-й хвилині.

Зустріч завершилася розгромною перемогою парижан з рахунком 7:0 .

Для Мбаппе це перший пента-трик у кар'єрі. До цього Кіліан максимум забивав 4 голи – таке траплялося двічі. Він також став першим футболістом в історії ПСЖ, якому вдалося відзначитися п'ятьма голами в одному матчі.

Kylian Mbappé is the first player in Paris Saint-Germain history to score FIVE goals in a single competitive game. ♨️ pic.twitter.com/6oRvDC58QK — Squawka (@Squawka) January 23, 2023

Загалом цього сезону Мбаппе провів за паризький клубу 24 матчі, в яких забив 25 голів і віддав 6 результативних передач.

В 1/8 фіналу Кубка Франції ПСЖ 8 лютого поміряється силами з "Марселем", кольори якого захищає український півзахисник Руслан Малиновський.

Читайте також:

Ледь не забив супергол: Малиновський допоміг "Марселю" вибити суперника "Шахтаря" з Кубка Франції (відео)

Допоміг вирвати перемогу: "Арсенал" визнав Зінченка найкращим гравцем матчу з "Манчестер Юнайтед"

"Ювентус" у першому матчі Серії А після зняття 15 очок видав вогняну "перестрілку" з "Аталантою" (відео)