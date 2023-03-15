Переписав історію турніру: Голанд побив низку бомбардирських рекордів у Лізі чемпіонів

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд встановив кілька історичних досягнень у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".

22-річний норвежець зумів відправити до сітки воріт "биків" п'ять м'ячів, що дозвилило "городянам" перемогти з рахунком 7:0 і надупевнено вийти до чвертьфіналу турніру.

Голанд став лише третім футболістом в історії, якому вдалося забити 5 голів в одному матчі Ліги чемпіонів. До нього це робили Ліонель Мессі (за "Барселону" проти "Баєра", 2012 рік) та Луїс Адріано (в складі донецького "Шахтаря" проти БАТЕ, 2014 рік).

Якщо ж брати лише плейоф Ліги чемпіонів, то Ерлінг став першим автором пента-трику після Мессі, який у березні 2012-го п'ять разів вразив ворота німецького "Баєра" в матчі 1/8 фіналу.

5 - Erling Haaland is the third player to score five goals in a single UEFA Champions League game after Luiz Adriano in October 2014 (Shakhtar Donetsk vs BATE Borisov) and Lionel Messi in March 2012 (Barcelona v Bayer Leverkusen). Playground. pic.twitter.com/0eWf7fsxgv — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

У грі з "Лейпцигом" норвезький нападник дістався позначки в 30 голів у Лізі чемпіонів. Для цьому йому знадобилося менше матчів, ніж будь-якому іншому футболісту в історії турніру. Голанд витратив на це 25 поєдинків. Попередній рекорд належав Руду ван Ністелрою (34 матчі).

Крім того, Голанд став наймолодшим гравцем, який забив 30 м'ячів у Лізі чемпіонів. На момент матчу проти "Лейпцига" норвежцю виповнювалося 22 роки та 236 днів. За цим показником Ерлінг обійшов Кіліана Мбаппе, який відзначився своїм 30-м голом в ЛЧ у віці 22 роки і 352 дні.

30 - Erling Haaland has scored 30 goals in 25 games in the UEFA Champions League, reaching this milestone in fewer matches than any other player, while he is also the youngest player to reach 30 goals in the competition’s history (22y 236d). Powerhouse. pic.twitter.com/13vKCvQdvY — OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2023

Після завершення гри проти "Лейпцига" норвежець прокоментував свій видатний перфоманс.

"Коли я йшов з поля, то сказав Пепу не замінювати мене, бо хочу забити 6 голів. Але що я міг зробити. Це був великий вечір. Забити 5 голів і виграти вдома 7:0 – я дуже щасливий. У мене зараз трохи туман в голові. Навіть не можу згадати, як забивав ці голи. Я просто бив. Я так втомився після всіх цих святкувань.

Мої голи? Я не надто над цим замислююся. Моя мета – щоб м'яч опинився у воротах. Для цього потрібно керуватися інстинктами і швидко думати, щоб пробити повз голкіпера. Очевидно, що для цього потрібна певна якість, але головна річ – у голові", – цитує Голанда видання Mirror.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола оригінально пояснив своє рішення замінити Голанда на 63-й хвилині, яке, цілком ймовірно, завадило норвежцю стати першим в історії гравцем, який забив 6 м'ячів в одному матчі Ліги чемпіонів.

"Якби він побив рекорд Мессі у 22 роки, то його життя могло б стати нудним. А тепер у нього є ціль зробити це в майбутньому. Ось чому я його замінив. Ерлінг повторив рекорд, але він зробив це за 60 хвилин. Хто знає, чим би все закінчилося, якби він зіграв усі 90. Він забив 5, але торкнувся м'яча 30 чи 35 разів. Це те, що нам потрібно. Я зробив цю заміну, тому що зазвичай ми залучаємо якнайбільше футболістів, коли гра вже зроблена", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Окрім "Манчестер Сіті", до чвертьфіналу ЛЧ вже вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", мюнхенська "Баварія", а також італійські "Мілан" та "Інтер".

Ще два чвертьфіналісти визначаться 15 березня в парах "Реал" – "Ліверпуль" і "Наполі" – "Айнтрахт".

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

Читайте також:

Драма на останніх секундах: "Інтер" вибив "Порту" на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Реал – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Наполі – Айнтрахт: де дивитися і ставки букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів