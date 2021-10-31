Переписав історію: у Франції футболіст забив божевільний гол зі своєї половини поля (відео)

Вахбі Хазрі фантастичним голом врятував свою команду від поразки.

Просто неймовірний гол було забито в матчі 12-го туру французької Ліги 1 між "Мецом" і "Сент-Етьєном". Півзахисник гостей Вахбі Хазрі відзначився точним ударом зі своєї половини поля.

На той момент "Сент-Етьєн" поступався в рахунку 0:1, на 9-й хвилині хавбек Фарід Булайя вивів господарів уперед. "Сент-Етьєн" відповів на 16-й хвилині.

Після невдалої атаки суперників Хазрі підібрав м'яч у власному штрафному, протягнув його його метрів 20 і побачивши, що воротар "Меца" вийшов занадто далеко з воріт, закинув ігрове знаряддя йому за комірець. Дивовижний гол у результаті приніс гостям нічию - 1:1 .

Поки що це головний шедевр не лише цього матчу, а і всього сезону в Лізі 1. Як виявилося, Хазрі забив найбільш дальній м'яч у Чемпіонаті Франції за весь час ведення такої статистики (від сезону-2006/07) - у момент удару до воріт було 68 метрів .

68 - Wahbi Khazri scored from a distance of 68 metres against Metz, the furthest goal scored in Ligue 1 since Opta started collecting data (2006/07). Audacity. #FCMASSE @ASSEofficiel @Ligue1UberEats pic.twitter.com/xiPeTjJ6Px — OptaJean (@OptaJean) October 30, 2021

Відеоогляд матчу (гол Хазрі дивіться від 45-ї секунди)

Хазрі перебрався до "зелено-білих" влітку 2018 року. Цього сезону на рахунку тунісця 7 голів у 12 матчах французького чемпіонату. Решта гравців клубу сумарно забили всього п'ять м'ячів.

"Сент-Етьєн" посідає останню сходинку Ліги 1 з 6 балами у своєму активі. Лідирує в чемпіонаті ПСЖ з 10-очковим відривом від найближчого переслідувача "Ланса".

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