Переплутав поле з рингом: на Кубку Африки футболіст відправив суперника в нокаут та отримав вилучення (відео)

Форварду збірної Гани Тетте вручили червону за удар по обличчю.
В рамках другого туру Кубка африканських націй збірна Гани зіграла внічию з національною командою Габона - 1:1.
Після зустрічі почалася бійка, під час якої ганський нападник Бенджамін Тетте вдарив кулаком форварда з Габона Аарона Бупендзу по обличчю - той звалився на газон, повідомляє Sky Sports.
Тетте вдарив суперника в натовпі інших гравців, тому алжирському судді Лалу Бенбрахаму потрібно було кілька хвилин, щоб визначити, кому вручити червону картку.
Benjamin Tetteh was shown a red card for violent conduct after the full-time whistle of Gabon vs Ghana! pic.twitter.com/4zZD8Y12d8— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2022
Зазначимо, що видалений футболіст команди Гани вийшов на заміну у компенсований до другого тайму час, але встиг стати головною дійовою особою матчу.
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