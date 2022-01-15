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Переплутав поле з рингом: на Кубку Африки футболіст відправив суперника в нокаут та отримав вилучення (відео)

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Переплутав поле з рингом: на Кубку Африки футболіст відправив суперника в нокаут та отримав вилучення (відео)

Associated Press

Форварду збірної Гани Тетте вручили червону за удар по обличчю.

В рамках другого туру Кубка африканських націй збірна Гани зіграла внічию з національною командою Габона - 1:1.

Після зустрічі почалася бійка, під час якої ганський нападник Бенджамін Тетте вдарив кулаком форварда з Габона Аарона Бупендзу по обличчю - той звалився на газон, повідомляє Sky Sports.

Тетте вдарив суперника в натовпі інших гравців, тому алжирському судді Лалу Бенбрахаму потрібно було кілька хвилин, щоб визначити, кому вручити червону картку.

Зазначимо, що видалений футболіст команди Гани вийшов на заміну у компенсований до другого тайму час, але встиг стати головною дійовою особою матчу.

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