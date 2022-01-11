Переповнили емоції: друга ракетка світу розплакалася після 21 подвійної помилки і почала подавати з руки (відео)

Переповнили емоції: друга ракетка світу розплакалася після 21 подвійної помилки і почала подавати з руки (відео)

Соболенко сенсаційно програла 93-й ракетці світу на турнірі в Аделаїді.

Друга ракетка світу Аріна Соболенко зазнала другої поспіль поразки на старті сезону. В Аделаїді вона програла Ребекці Петерсон - 7:5, 1:6, 5:7.

Під час матчу білоруска виконала 21 подвійну помилку. Після цього Аріну переповнили емоції, на її очах з'явилися сльози. Якоїсь миті вона почала деякі другі подачі виконувати з руки.

Суддя навіть запитала Соболенко, чи не має у неї травми. "Це технічна проблема. Я не можу подавати краще", – відповіла білоруска.

Sabalenka underarm serve pic.twitter.com/YW90IkKvqJ — SST fanclub president (@ninjaga20) January 11, 2022

Sabalenka pasa un momento de muy poca confianza en el servicio: Luego de 21 doble faltas (hasta el momento), decidió sacar de abajo. Luego no aguantó y comenzó a llorar



@superpodoroska pic.twitter.com/DJSYSBXGyF — Set Tenis (@settenisok) January 11, 2022

У першому матчі сезону Соболенко програла із 18 подвійними.

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