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Переповнили емоції: друга ракетка світу розплакалася після 21 подвійної помилки і почала подавати з руки (відео)

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Переповнили емоції: друга ракетка світу розплакалася після 21 подвійної помилки і почала подавати з руки (відео)

Associated Press

Соболенко сенсаційно програла 93-й ракетці світу на турнірі в Аделаїді.

Друга ракетка світу Аріна Соболенко зазнала другої поспіль поразки на старті сезону. В Аделаїді вона програла Ребекці Петерсон - 7:5, 1:6, 5:7.

Під час матчу білоруска виконала 21 подвійну помилку. Після цього Аріну переповнили емоції, на її очах з'явилися сльози. Якоїсь миті вона почала деякі другі подачі виконувати з руки.

Суддя навіть запитала Соболенко, чи не має у неї травми. "Це технічна проблема. Я не можу подавати краще", – відповіла білоруска.

У першому матчі сезону Соболенко програла із 18 подвійними.

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