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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Переписала історію: Костюк повторила національний рекорд на Вімблдоні

Марта стала другою в історії українкою, яка дісталася 1/2 фіналу трав'яного мейджора.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Марта Костюк

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) повторила національний рекорд на Вімблдоні.

24-річна уродженка Києва вийшла до півфіналу Вімблдону-2026 у жіночому одиночному розряді, обігравши італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA) — 6:3, 6:2.

Завдяки цьому Костюк стала другою в історії українкою, яка дісталася 1/2 фіналу трав'яного мейджора після Еліни Світоліної (2019, 2023).

Зазначимо, що ще ніколи в історії жіночого тенісу жодна з українок не грала у фіналі турнірів Grand Slam.

Для Костюк це другий у кар'єрі вихід до півфіналу на турнірах Grand Slam і перший саме на Вімблдоні. Цього року вона також доходила до 1/2 фіналу на Roland Garros.

У півфіналі Вімблдону-2026 суперницею Марти стане чешка Лінда Носкова, яка у чвертьфіналі перемогла бельгійку Елізе Мертенс — 6:3, 7:5.

Матч між Костюк та Носковою відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30 за київським часом.

Переможниця цієї пари у фіналі побореться за трофей з тріумфаторкою іншого півфіналу, в якому зіграють чешка Кароліна Мухова (№9 WTA) та американка Корі Гауфф (№7 WTA).

Фінал Вімблдону-2026 серед жінок відбудеться у суботу, 11 липня.

Нагадаємо, торік переможницею турніру стала полька Іга Швьонтек, "всуху" обігравши у фіналі американку Аманду Анісімову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
209
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