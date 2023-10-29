Перерізали горло під час матчу: ексхокеїст НХЛ помер внаслідок моторошного інциденту (відео)

Трагічний випадок стався під час поєдинку Кубка Великої Британії з хокею. Колишній гравець клубу НХЛ "Пітсбург Пінгвінз" Адам Джонсон зазнав смертельної травми.

Як повідомляє New York Post, 29-річний хокеїст "Ноттінгем Пантерз" на 33-й хвилині матчу проти "Шеффілд Стіллерз" зіткнувся із суперником та отримав поріз шиї лезом ковзана.

Джонсона почала заливати кров. Спочатку він спробував самостійно дістатися лавки запасних, але знепритомнів, а лікарям команди довелося реанімувати його просто на льоду.

Матч було перервано, а близько 8 тисяч глядачів, які були присутні на грі, попросили залишити арену.

Джонсона терміново доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Менш ніж за добу хокеїст пішов з життя від отриманої травми.

"Із розбитим серцем повідомляємо, що нападник "Ноттінгем Пантерз" Адам Джонсон, на жаль, помер після жахливого нещасного випадку в суботньому матчі між "Шеффілдом" і "Ноттінгемом". Усі, хто пов'язаний з лігою, думають про сім'ю, друзів і товаришів Адама в цей неймовірно сумний і важкий час. Ми також просимо всіх у цей час поважати приватне життя родини Адама", – йдеться в заяві британської хокейної ліги.

Зазначимо, що Джонсон провів у "Піттсбург Пінгвінз" два сезони в НХЛ від 2018-го до 2020 року, але зіграв лише 13 матчів, відзначившись одним голом та чотирма результативними передачами.

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