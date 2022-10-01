Перервали чорну смугу: "Баварія" влаштувала розгром у центральному матчі туру Бундесліги (відео)

"Баварія" розгромила "Баєр" в рамках 8-го туру Чемпіонату Німеччини. Зустріч на на "Альянц Арені" в Мюнхені завершилася з рахунком 4:0 .

Ще в першому таймі підопічні Юліана Нагельсмана тричі відзначилися у воротах суперника. На третій хвилині рахунок у матчі відкрив Лерой Сане, якому асистував Джамал Мусіала. На 17-й хвилині Мусіала забив і сам з передачі Томаса Мюллера. А на 39-й хвилині справу до розгрому довів Садіо Мане після пасу Мусіали.

На початку другої половини зустрічі Мане, здавалося, оформив дубль, але взяття воріт було скасовано після втручання VAR. Наприкінці поєдинку мюнхенці забили четвертий гол - голкіпер "фармацевтів" Лукас Градецкі послизнувся та подарував м'яч Мюллеру, а німець відправив його в порожні ворота.

Таким чином, "Баварія" перервала серію з чотирьох матчів без перемог у Бундеслізі.

Завдяки цьому успіху мюнхенський клуб з 15 очками піднявся на друге місце у турнірній таблиці Чемпіонату Німеччини. "Баєр" з 5 балами перебуває на 16-й позиції.

У наступному турі "Баварія" на виїзді зіграє проти дортмундської "Боруссії", а леверкузенці прийматимуть "Шальке". Обидва матчі відбудуться 8 жовтня.

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