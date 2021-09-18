Перервали чорну смугу: "Колос" здолав "Інгулець" у матчі з незабитим пенальті

Перервали чорну смугу: "Колос" здолав "Інгулець" у матчі з незабитим пенальті

Ковалівський клуб виграв поєдинок УПЛ вперше від липня.

"Колос" на виїзді обіграв "Інгулець" у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги. Гра відбулася на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому та завершилася з рахунком 2:0 на користь клубу із Ковалівки.

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Перший м'яч гості забили на 26-й хвилині. Олександр Чорноморець дальнім ударом вразив кут воріт Євгена Гальчука після передачі Андрія Богданова.

Зазначимо, що в першому таймі ковалівці не реалізували пенальті. Захисник "Інгульця" Євген Опанасенко зіграв рукою у власному штрафному, однак Кирило Петров з 11-метрової позначки не переграв голкіпера господарів.

Остаточний рахунок у зустрічі "Колос" встановив у компенсований час, коли на 90+6 хвилині відзначився В'ячеслав Чурко.

"Колос" здобув перемогу в УПЛ вперше від кінця липня, попередні три матчі команда програла. Ковалівці з 8 балами піднялися на 10-те місце турнірної таблиці. "Інгулець" (7 очок) опустився на 11-ту сходинку.

У 9-му турі "Колос" 24 вересня прийме "Ворсклу", а клуб із Петрово 27 вересня в Одесі зіграє з "Чорноморцем".

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