Перервали чорну смугу: "Полісся" в результативному матчі ледь втримало перемогу над "Минаєм" (відео)

Житомирці вигравали з різницею в три м'ячі, однак без нервів не обійшлося.

"Полісся" обіграло "Минай" у виїзному матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" завершився з рахунком 2:3 .

У першому таймі житомирський клуб створив собі комфортний гандикап – дубль оформив венесуельський нападник Луїфер Ернандес, відзначившись на 9-й і 23-й хвилинах. Для нього це дебютні м'ячі в УПЛ.

Після перерви гості зробили рахунок розгромним – на 59-й хвилині влучного удару завдав Еміль Мустафаєв.

Однак потім підопічні Сергія Шищенка ледь не розгубили всю свою перевагу. Денис Устименко зробив дубль, забивши на 65-й і 87-й хвилинах. Проте зрівняти рахунок закарпатці вже не змогли.

Огляд матчу "Минай" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Для "Полісся" це перша перемога в офіційних матчах 2024 року. Житомирський клуб перервав свою серію з п'яти поразок поспіль (чотири – в УПЛ та одна – в Кубку України).

"Полісся" (36 очок) посідає шосте місце в УПЛ. "Минай" (14 балів) залишився на останній, 16-й сходинці турнірної таблиці.

У наступному турі "Полісся" 14 квітня прийме "Колос". Днем раніше "Минай" на виїзді зіграє проти "Оболоні".

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