Перервали серію без перемог: "Динамо" в матчі зі скасованим голом обіграло "Ворсклу"

Голи Назара Волошина та Беніто принесли "біло-синім" три очки.

"Динамо" перемогло "Ворсклу" в заключному матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Мірчі Луческу вийшли вперед у самому дебюті гри. На 5-й хвилині Назар Волошин отримав передачу п'ятою від Владислава Ваната і з меж штрафного пробив повз голкіпера полтавців Павла Ісенка.

На 20-й хвилині "біло-сині" могли подвоїти свою перевагу – Ванат розстріляв ворота суперників після скидання головою від Крістіана Біловара, але після підказки відеоасистента VAR арбітр скасував гол через офсайд.

У другому таймі господарі поля таки зуміли відзначитися вдруге. Віталій Буяльський пасом зі своєї половини поля запустив Беніто до контратаки, а нігерійський форвард перехитрив захисника та голкіпера, після чого відправив м'яч у порожні ворота.

Таким чином, кияни перервали свою триматчеву безвиграшну серію у всіх турнірах. Раніше кияни поступилися "Чорноморцю" (2:3) в УПЛ і двічі програли турецькому "Бешикташу" (2:3, 0:1) у плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

"Динамо" після чотирьох зіграних матчів УПЛ має 9 очок і посідає сьому сходинку в турнірній таблиці. "Ворскла" розташовується на 9-му місці – команда Віктора Скрипника набрала 9 балів у шести поєдинках.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Луческу 23 вересня на виїзді зіграють проти ЛНЗ, а полтавський клуб прийматиме "Кривбас", який несподівано йде на другій позиції.