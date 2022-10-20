Перервав безгольову посуху: Яремчук допоміг "Брюгге" розгромити суперника в чемпіонаті Бельгії (відео)

Українець забив свій другий гол у поточному сезоні.
Український форвард Роман Яремчук відзначився забитим голом за "Брюгге" в матчі 13-го туру чемпіонату Бельгії із "Сент-Трюйденом".
26-річний нападник вийшов у стартовому складі, а на 66-й хвилині вразив ворота суперника після передачі від Ноа Ланга.
Таким чином, Яремчук перервав свою безгольову посуху, яка тривала від 2 вересня 2022 року. Для Романа це другий забитий м'яч у нинішньому сезоні.
До фінального свистка Яремчук на полі не пробув, адже був замінений на 80-й хвилині. Його співвітчизник захисник Едуард Соболь весь матч провів на лаві запасних.
Поєдинок завершився розгромною перемогою "Брюгге" - 3:0.
Після 13 турів команда Яремчука та Соболя з 28 очками посідає третє місце в чемпіонаті Бельгії. Лідирує з 34 балами "Генк".
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