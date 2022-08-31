Перервав дворічну "засуху": Коноплянка відзначився дебютним голом за польський клуб

Український півзахисник Євген Коноплянка забив свій перший гол в офіційному матчі за польську "Краковію".

32-річний футболіст відзначився забитим голом у матчі 1/32 фіналу Кубка Польщі проти ЛКС.

Коноплянка вийшов на заміну в перерві зустрічі та вразив ворота суперника на 90+4 хвилині. Гра завершилася перемогою "Краковії" з рахунком 3:1.

Цього сезону Євген з'являвся на полі у двох матчах Чемпіонату Польщі, результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що до цього востаннє Коноплянка забивав в офіційних матчах аж у липні 2020 року, коли ще в складі донецького "Шахтаря" вражав ворота київського "Динамо" в УПЛ. Тож гол у Кубку Польщі став дебютним для Євгена у футболці польської команди.

Коноплянка перейшов до "Краковії" взимку 2022 року з донецького "Шахтаря". У травні він подовжив контракт із польським клубом до червня 2023 року.

Нагадаємо, раніше Коноплянка грав за "Дніпро", "Севілью", "Шальке" та "Шахтар". За збірну України Коноплянка виступав від 2010 року. У футболці "синьо-жовтих" він зіграв 86 матчів і забив 21 гол.

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