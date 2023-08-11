Перервав гольову засуху: форвард збірної України ефектно забив у матчі Ліги конференцій (відео)

Український форвард бельгійського "Брюгге" Роман Яремчук відзначився голом у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з ісландським "Акюрейрі".

27-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних та вийшов на поле на старті другого тайму за рахунку 4:0 на користь "Брюгге".

На 60-й хвилині гості відіграли один м'яч, але на 77-й хвилині Яремчук з меж карного майданчика красивим ударом злету замкнув подачу з лівого флангу. У підсумку "Брюгге" здобув перемогу з рахунком 5:1 .

GOAL! Club Brugge 5-1 KA Akureyri (77 Roman Yaremchuk) pic.twitter.com/d12e11HoJC — Qureshi Just That (@Qureshi_That) August 10, 2023

Зазначимо. що для Яремчука це перший гол за бельгійський клуб від жовтня минулого року, коли він забивав у ворота "Сент-Трейдена". Загалом на рахунку українця три м'ячі у 29 матчах за "Брюгге".

Матч-відповідь між командами відбудеться 17 серпня в Ісландії.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій позмагається за вихід до групового етапу з іспанською "Осасуною".

Читайте також:

Шість голів у трьох матчах: український футболіст забив переможний м'яч у Лізі конференцій (відео)

"Знищте нацистів": фанати "Аріса" вивісили ганебний банер на адресу "Азова" на матчі з "Динамо"

Вилучення у суперника не допомогло: "Дніпро-1" розгромно програв "Славії" у відборі Ліги Європи (відео)