"Перестаньте ставитися, як до сміття": форвард "Ворскли" поскаржився на расизм у матчі з "Динамо"

"Перестаньте ставитися, як до сміття": форвард "Ворскли" поскаржився на расизм у матчі з "Динамо"

За словами бразильця, його ображали не лише фанати, а і один з гравців "біло-синіх".

Нападник полтавської "Ворскли" Лукас Ранжел заявив, що зазнав расистських образ під час матчу 14-го туру української Прем'єр-ліги проти київського "Динамо".

Бразильський футболіст стверджує, що дискримінація в його бік була як від уболівальників на НСК "Олімпійський", так і від одного з гравців столичного клубу.

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"Кожен, хто знає мене особисто, розуміє, що я не "мі-мі-мі", але в матчі між "Ворсклою" та "Динамо" я постраждав від расизму, образ з трибун та одного з їхніх гравців.

Я думаю, це вже занадто, ми всі люди, ми їмо, ми маємо почуття, емоції, в наших жилах тече кров, ми щасливі, сумні і всі колись помремо. Але в глибині душі мені шкода таких людей, тому що у них брудний дух, черство серце, і вони безумовно нещасні в глибині душі. Нехай пробачить Бог цих поганих людей.

Але я прошу: давайте перестанемо ставитися до людей, як до сміття через колір нашої шкіри. Я чорний, і я пишаюся своїм кольором. Я люблю свій колір шкіри", - цитує слова Ранжела Lance.

Матч "Динамо" - "Ворскла" завершився сенсаційною перемогою полтавців з рахунком 2:1 . Перший гол у ворота команди Луческу забив саме Ранжел.

Це перша поразка "біло-синіх" в поточному розіграші УПЛ, а також перша за цілий рік в Чемпіонаті України. Востаннє кияни програвали в УПЛ у листопаді 2020-го "Шахтарю" - 0:3. Відтоді "біло-сині" не поступалися в Прем'єр-лізі 30 матчів (25 перемог і 5 нічиїх).

Огляд матчу "Динамо" - "Ворскла"

Динамо – Ворскла - 1:2. Огляд матчу

"Біло-сині" (35 очок) продовжують лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Шахтар" на три бали. "Гірники" мають шанс вийти на перше місце, якщо 7 листопада обіграють "Колос".

"Ворскла" (28 пунктів) піднялася на третю сходинку.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після паузи на ігри національних збірних, "Динамо" 19 листопада в Одесі зустрінеться з "Чорноморцем", а "Ворскла" 21 листопада в Полтаві прийме "Маріуполь".

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