Припинив функціонувати: на сайт клубу УПЛ було здійснено дві кібератаки

Офіційний сайт клубу української Прем'єр-ліги "Рух" Львів піддався двом кібератакам.
Зазначається, що сайт львівського клубу піддався DDoS-атаці, через що наразі він не функціонує.
Про це повідомляє "Рух" на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що така кібератака була здійснена вдень 24 серпня – за дві години до матчу першого туру УПЛ між "Рухом" та "Металістом". Ще потужніша DDoS-атака була здійснена зранку 25 серпня. Сайт і надалі не функціонує.
"Як нам стало відомо, ця кібератака була здійснена "порохоботами", які проявляли свою активність ще під час виборів. Цілком вірогідно, що у атаках на сайт "Руху" присутній і російський слід. Відтак просимо звернути увагу на кінцевого бенефіціарного власника Setanta, чий бізнес досі працює на території Білорусі. Такими ганебними і незаконними діями окремі суб’єкти футболу не змусять нас мовчати", - йдеться в заяві клубу.
У клубі наголошують, що тепер вони повинні звернутися у кіберполіцію, аби усі причетні до цього понесли справедливе покарання.
"Розуміємо, що хтось із кабінетів з провулку на Лабораторній не хоче бачити "Рух" в українському футболі. Ми самобутній, сучасний клуб, який стоїть на боці правди, вміємо та будемо відстоювати свої інтереси до кінця. Запевняємо, ця ситуація буде мати набагато ширший і глибший резонанс, ніж це собі уявляють деякі чиновники з Будинку футболу", - додали в "Руху".
Додамо, що DDoS-атака — це спеціально спрямований потужний потік трафіку у вигляді хаотичних запитів на конкретний інтернет-ресурс, у результаті чого сайт припиняє функціонувати.
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