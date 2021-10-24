"Перестрілка" у Львові: "Рух" і "Минай" не визначили переможця у вогняному поєдинку

"Перестрілка" у Львові: "Рух" і "Минай" не визначили переможця у вогняному поєдинку

Закарпатці двічі вели в рахунку, але господарі звели зустріч до нічиєї.

"Рух" і "Минай" розписали нічию в матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги, який відбувся на "Арені Львів" - 2:2 .

Закарпатці повели в рахунку на 12-й хвилині зусиллями Рустама Ахмедзхаде. Цей гол дозволив гостям виграти першу половину зустрічі.

На початку другого тайму "Рух" відновив паритет - сітку воріт суперника вразив Фабрісіо Альваренга. На 67-й хвилині Дмитро Білоног вдруге в матчі вивів минайців уперед, проте на 72-й хвилині львів'ян від поразки врятував Юрій Климчук.

"Рух" (12 балів) посідає 10-ту сходинку таблиці УПЛ. "Минай" (8 очок) перебуває на 12-му місці.

У 13-му турі УПЛ львів'яни 31 жовтня приймуть "Олександрію", а закарпатці 1 листопада на виїзді зустрінуться з "Дніпром-1".

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