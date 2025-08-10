ТСН у соціальних мережах

"Перестрілка" з шістьма голами: "Шахтар" не зміг перемогти "Карпати" в матчі УПЛ (відео)

"Гірники" зазнали першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України.

"Карпати" – "Шахтар"

"Карпати" – "Шахтар" / © ФК Карпати

"Шахтар" зіграв унічию з "Карпатами" в матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 3:3.

Уже на 9-й хвилині зустрічі "гірники" відкрили рахунок зусиллями Невертона.

На 18-й хвилині господарі відігралися – забив Ігор Невес. Але на перерву донеччани вирушили в ролі лідера, бо на 23-й хвилині відзначився Кауан Еліас.

На 57-й хвилині "леви" могли вдруге за матч зрівняти рахунок, але гол Дениса Мірошніченка було скасовано через офсайд.

Утім, на 77-й хвилині "Карпати" таки відновили паритет у грі – точного удару завдав Бруніньйо.

Підопічні Арди Турана спробували вирвати перемогу – на 82-й хвилині Аліссон знову вивів "помаранчево-чорних" уперед.

Однак підопічні Владислава Лупашка зуміли врятуватися від поразки. На 90+1-й хвилині нічию львів'янам приніс Ігор Краснопір.

Огляд матчу "Карпати" – "Шахтар"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Шахтар" зазнав першої втрати очок у новому сезоні чемпіонату України. У стартовому турі донеччани перемогли "Епіцентр" (1:0).

"Карпати" набрали перше очко в нинішньому розіграші УПЛ, адже розпочали чемпіонат поразкою від "Полісся" (0:2).

У третьому турі УПЛ "гірники" 17 серпня на виїзді зустрінуться з "Вересом", а "леви" днем раніше завітають у гості до "Колоса".

Нагадаємо, у четвер, 14 серпня, "Шахтар" у польському Кракові прийме грецький "Панатінаїкос" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи. У першому поєдинку в Афінах команди зіграли внічию (0:0).

