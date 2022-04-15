Перетворилася на руїни: Верняєв показав розтрощену росіянами спортивну інфраструктуру Харкова

Олег Верняєв продемонстрував підписникам жахливі наслідки "руского міра".

Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився моторошними кадрами з Харкова, де велика кількість будівель зруйнована внаслідок обстрілів і бомбардувань з боку російських військ, які вторглися до України.

28-річний гімнаст показав у себе в Instagram надзвичайно серйозні збитки, яку були завдані спортивній інфраструктурі міста. Зали для фехтування та боксу практично вщент зруйновані окупантами. Тепер він них залишилися лише руїни.

Верняєв розповів, що в залі для занять боксом ховалися від обстрілів мирні жителі Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони встигли залишити будівлю і врятуватися до того, як туди влучив ворожий снаряд.

Раніше повідомлялося, що Верняєв став на захист України від окупантів. Уродженець Донецька ще на початку повномасштабного російського вторгнення до України закликав повністю ізолювати РФ від міжнародного спорту.

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