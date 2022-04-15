Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Перетворилася на руїни: Верняєв показав розтрощену росіянами спортивну інфраструктуру Харкова

Дата публікації
Перегляди
890
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Перетворилася на руїни: Верняєв показав розтрощену росіянами спортивну інфраструктуру Харкова

instagram.com/verniaiev.gym

Олег Верняєв продемонстрував підписникам жахливі наслідки "руского міра".

Олімпійський чемпіон 2016 року зі спортивної гімнастики Олег Верняєв поділився моторошними кадрами з Харкова, де велика кількість будівель зруйнована внаслідок обстрілів і бомбардувань з боку російських військ, які вторглися до України.

28-річний гімнаст показав у себе в Instagram надзвичайно серйозні збитки, яку були завдані спортивній інфраструктурі міста. Зали для фехтування та боксу практично вщент зруйновані окупантами. Тепер він них залишилися лише руїни.

©

Верняєв розповів, що в залі для занять боксом ховалися від обстрілів мирні жителі Харкова, які раніше втратили свої будинки. На щастя, вони встигли залишити будівлю і врятуватися до того, як туди влучив ворожий снаряд.

©
©

Раніше повідомлялося, що Верняєв став на захист України від окупантів. Уродженець Донецька ще на початку повномасштабного російського вторгнення до України закликав повністю ізолювати РФ від міжнародного спорту.

Читайте також:

"Горіти вам у пеклі, с*ки путінські": російські окупанти вбили батька українського призера Олімпіади

Збірна України замінить дискваліфіковану Росію на Чемпіонаті світу з волейболу-2022

Назвав полк "Азов" нацистами: "Динамо" скасувало благодійний поєдинок з румунським клубом через висловлювання його президента

Наступна публікація