Перевершив Федерера: Джокович встановив історичний рекорд на US Open-2023

Новак став одноосібним лідером за кількістю виходів до півфіналу на турнірах Grand Slam.

Сербський тенісист Новак Джокович став автором унікального досягнення на US Open-2023.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США він переміг американця Тейлора Фріца – 6:1, 6:4, 6:4.

Завдяки цьому 36-річний Джокович встановив рекорд турнірів Великого шолома за кількістю виходів до півфіналу серед чоловіків. Новак 47-й раз у кар'єрі пробився до 1/2 фіналу на змаганнях серії Grand Slam.

За цим показником він перевершив швейцарця Роджера Федерера, який 46 разів грав у півфіналах мейджорів. На третьому місці – іспанець Рафаель Надаль, на рахунку якого 38 півфіналів.

Зазначимо, що абсолютний рекорд за півфіналами Grand Slam було встановлено у жіночому тенісі. Американка Кріс Еверт 52 рази діставалася цієї стадії.

У півфіналі US Open-2023 Джокович зіграє з ще одним представником США Беном Шелтоном.

Нагадаємо, Джоковичу також належить рекорд за фіналами мейджорів – 35 та кількістю титулів – 23. Серб на один трофей випережає Надаля.

Якщо брати на лише чоловічі, а й жіночі мейджори, то 23 титули на турнірах Grand Slam також має американка Серена Вільямс, а лідирує за цим показником австралійка Маргарет Корт (24).

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