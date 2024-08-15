Перевершив Гвардіолу: тренер "Реала" став рекордсменом Суперкубка Європи

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті встановив унікальний рекорд у Суперкубку УЄФА.

Завоювавши на чолі "вершкових" Суперкубок Європи-2024, 65-річний італійський фахівець став найтитулованішим тренером в історії цього турніру.

Він виграв свій п'ятий Суперкубок УЄФА, обійшовши за цим показником іспанця Хосепа Гвардіолу, на рахунку якого чотири трофеї.

Анчелотті вигравав Суперкубок УЄФА двічі з "Міланом" (2003, 2007) та тричі з "Реалом" (2014, 2022, 2024).

2003 року Карло у Суперкубку Європи привів "Мілан" до перемоги над "Порту" (1:0) , а 2007-го "россонері" під його керівництвом обіграли "Севілью" (3:1).

2014-го "вершкові" на чолі з Анчелотті у Суперкубку УЄФА здолали "Севілью" (2:0), 2022-го здобули перемогу над "Айнтрахтом" (2:0), а 2024-го – над "Аталантою" (2:0).

Most wins in the UEFA Super Cup as a manager:



◉ 5 - Carlo Ancelotti

◎ 4 - Pep Guardiola



Don Carlo takes top spot. pic.twitter.com/pwi4or7FlN — Squawka (@Squawka) August 14, 2024

"Реал" після перемоги над "Аталантою" став абсолютним рекордсменом за виграними Суперкубками Європи. "Королівський клуб" шість разів тріумфував у цьому турнірі (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).

"Бланкос" обійшли за цим показником "Барселону" та "Мілан", які здобували трофей по п'ять разів.

Читайте також:

Вікторія Пльзень – Кривбас: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь відбору Ліги Європи

Футболісти шведського клубу поголилися налисо заради капітана, який бореться з раком: емоційне відео

"Суджа": фото банера фаната "Динамо" з матчу Ліги чемпіонів проти "Рейнджерс" завірусилося в Мережі