Перевершив легенду "Динамо": Зінченко став рекордсменом серед українців в АПЛ

У матчі з "Челсі" Олександру підкорилося історичне досягнення.

Футболіст лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко став автором нового рекорду у гостьовому матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Челсі".

Поєдинок на стадіоні "Стемфорд Бридж" став для 25-річного гравця 82-м у кар'єрі в англійській Прем'єр-лізі. За кількістю проведених матчів в АПЛ він вийшов на перше місце серед українців.

За цим показником він випередив легенду київського "Динамо" Олега Лужного (81), який грав в АПЛ за "Арсенал" і "Вулвергемптон".

Третє місце за кількістю матчів в АПЛ серед українців належить Андрію Ярмоленку (66), який захищав кольори "Вест Гема".

Зазначимо, що поєдинок проти "Челсі" став для Зінченка шостим у футболці "Арсенала" в АПЛ. Ще 76 матчів в англійській Прем'єр-лізі він провів у складі "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, "Арсенал" здолав "Челсі" з рахунком 0:1 . Зінченко вийшов на поле у стартовому складі і був замінений на 78-й хвилині.

Перемога дозволила підопічним Мікеля Артети зберегти лідерство в турнірній таблиці. "Арсенал" набрав 34 очки і випереджає найближчого переслідувача, "Манчестер Сіті", на 2 бали.

У наступному турі "каноніри" 12 листопада на виїзді гратимуть із "Вулвергемптоном".

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