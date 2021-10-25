Перевершив легенду: лідеру "Ліверпуля" підкорилося космічне досягнення в рамках АПЛ

Гравець взяв безпосередню участь у розгромі "Манчестер Юнайтед".

Футболіст " Ліверпуля " Мохамед Салах встановив неймовірне досягнення в рамках ангійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє BBC, 29-річний єгиптянин став найкращим бомбардиром серед гравців африканського континету в Чемпіонаті Англії.

Зазначимо, що це стало можливим після виїзного поєдинку 9-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед", де Салах оформив хет-трик, а "мерсисайдці" здобули надвпевнену перемогу з рахунком 5:0.

Таким чином, Салах довів кількість забитих м'ячів у внутрішній першості до 107, поліпшивши цей показник серед футболістів із Африки на три точні постріли. До цього рекорд належав легенді лондонського "Челсі" - Дідьє Дрогба (104). Аби відзначитися 107 разів у воротах суперника, форварду "Ліверпуля" знадобилося 167 ігор, тоді як Дрогба провів 254 зустрічі.

Відомий карикатурист Омар Момані миттєво відобразив досягнення Салаха в своїй карикатурі.

Окрім того, Салах став першим гравцем в історії "Ліверпуля", який зумів оформити хет-трик на домашній арені "Манчестер Юнайтед".

Салах перейшов до "Ліверпуля" в 2017 році. За "червоних" він забив в АПЛ 105 голів, ще два м'ячі єгиптянин записав на свій рахунок під час виступів за "Челсі";

Цього сезону на рахунку нападника 12 поєдинків у всіх турнірах, 15 забитих голів та п'ять результативних передач. Наразі саме Салах очолює бомбардирську гонку в АПЛ (десять м'ячів у дев'яти зустрічах);

"Ліверпуль" (21 очко) піднявся на другу сходинку АПЛ. Команда Юргена Клоппа відстає на один бал від "Челсі" та випереджає на один пункт "Манчестер Сіті". У наступному турі "мерсисайдці" 30 жовтня приймуть "Брайтон".

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