Перевершив легенду "Манчестер Сіті": Голанд встановив рекорд за кількістю голів в АПЛ у стартових турах

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд побив рекорд результативності АПЛ. У 5 матчах нікому з гравців ліги не вдавалося забити 9 голів.

Нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд, який у липні приєднався до команди, забив 9 голів у 5 перших турах англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Як повідомляє Sky Sports, це рекорд чемпіонату Англії.

Норвежець обійшов Міккі Квіна та Серхіо Агуеро з 8-ма голами у 5 матчах.

Голанду для 9 голів знадобився лише 101 дотик до м'яча.

Зазначимо, що стільки ж голів забив легендарний українець Андрій Шевченко під час виступів за "Челсі". Щоправда, йому для цього 48 матчів, тоді як норвежець упорався за 5.

Нагадаємо, що у матчі п'ятого туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" на домашньому стадіоні розгромив "Ноттінгем Форест".

"Манчестер Сіті" з 13 очками посідає другу сходинку в АПЛ. "Ноттінгем Форест" з 4 балами йде 15-м у турнірній таблиці.

У наступному турі підопічні Гвардіоли на виїзді зіграють з "Астон Віллою", а "Ноттінгем" прийматиме іншого новачка елітного дивізіону - "Борнмут". Обидва поєдинки заплановано на 3 вересня.

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