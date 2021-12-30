Перевершив Роналду: ігровий час постійно травмованого валлійця обійшовся "Ювентусу" дорожче зіркового португальця

Туринський клуб заплатив Ремсі 8928 євро за 840 хвилин.

Вартість ігрової хвилини півзахисника "Ювентуса" Аарона Ремсі у 2021 році вища, ніж у колишнього форварда "старої синьйори" Кріштіану Роналду, який минулого літа перебрався до "Манчестера Юнайтеда".

Про це повідомляє Football Italia із посиланням на італійську газету Tuttosport.

Кожна ігрова хвилина португальця коштувала клубу 7821 євро, а у валлійця ця сума становить — 8928 євро. При цьому Роналду провів на полі 11 507 хвилин, а Ремсі - лише 840.

Ремсі став гравцем "Ювентуса" у 2019 році. Цього сезону валлійський футболіст взяв участь у 3 матчах італійської Серії А і не відзначився результативними діями. Раніше хавбек виступав у "Кардіфф Сіті", "Арсеналі" та "Ноттінгем Форест". З 2008 року Ремсі викликається до національної команди Уельсу.

Контракт Ремсі з туринським клубом спливає влітку 2024 року.

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