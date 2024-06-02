Перевершив Шевченка: Лунін встановив рекорд України за перемогами в Лізі чемпіонів

Лунін став першим українцем, який двічі здобув трофей Ліги чемпіонів.

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін став рекордсменом України за кількістю перемог у Лізі чемпіонів.

Напередодні 25-річний українець виграв найпрестижніший єврокубок сезону-2023/24. У фіналі іспанський клуб на стадіоні "Вемблі" в Лондоні обіграв дортмундську "Боруссію" (2:0).

Вирішальний матч турніру минув без участі Луніна, який залишився на лавці для запасних. Ще за кілька днів до поєдинку стало відомо, що Андрій не зіграє у фіналі Ліги чемпіонів через хворобу.

Лунін став першим українцем, який двічі здобув трофей Ліги чемпіонів. Свою першу ЛЧ він виграв у сезоні-2021/22 також з "Реалом".

Таким чином, Лунін перевершив досягнення легендарного ексфутболіста збірної України, а нині президента УАФ Андрія Шевченка за кількістю перемог у Лізі чемпіонів. Шевченко вигрвав головний клубний турнір Європи у сезоні-2002/2003 у складі італійського "Мілана".

Цього сезону Лунін зіграв 31 матч за мадридський клуб у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота "сухими".

"Реал" здобув 15-й у своїй історії Кубок чемпіонів. Мадридці виграли 15 з 18 вирішальних матчів ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), що є абсолютним рекордом турніру. Лише у трьох фіналах "вершкові" зазнали поразок (1962, 1964, 1981).

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