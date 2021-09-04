Перевершив увесь світ: плавець Крипак встановив історичне досягнення України на Паралімпіадах

Максим Крипак достроково став найтитулованішим спортсменом Ігор у Токіо.

Український плавець Максим Крипак ще до завершення Паралімпіади в Токіо забезпечив собі звання найтитулованішого спортсмена Ігор-2020. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У столиці Японії Крипак завоював сім нагород, серед них - п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не лише у плаванні, а й серед усіх видів спорту. За кількістю медалей українець випередив білоруса Ігаря Бокі (5) та китайців Лу Дун (4) і Чжен Тао (4).

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Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська завоювала шість нагород, серед яких було чотири "золота". А от на літніх Паралімпіадах представник України вперше в історії став переможцем неофіційного особистого медального заліку.

Українські мультимедалісти Токіо-2020

1. Максим Крипак - плавання (чоловіки) - 7 медалей (5 золотих+1 срібна+1 бронзова)

- плавання (чоловіки) - 7 медалей (5 золотих+1 срібна+1 бронзова) 2. Андрій Трусов - плавання (чоловіки) - 6 (2+3+1)

- плавання (чоловіки) - 6 (2+3+1) 3. Єлизавета Мерешко - плавання (жінки) - 5 (2+2+1)

- плавання (жінки) - 5 (2+2+1) 4. Денис Остапченко - плавання (чоловіки) - 3 (1+1+1)

- плавання (чоловіки) - 3 (1+1+1) 5. Анастасія Москаленко - штовхання ядра / метання булави (жінки) - 2 (1+1+0)

- штовхання ядра / метання булави (жінки) - 2 (1+1+0) 5. Михайло Сербін - плавання (чоловіки) - 2 (1+1+0)

Світовою рекордсменкою за кількістю золотих медалей на одній Паралімпіаді є американська плавчиня Тріша Зорн, яка завоювала 12 нагород найвищого ґатунку на Іграх-1988 у Сеулі.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 98 медалей: 24 золоті, 47 срібних і 27 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку.

Раніше ТСН Проспорт писав, що український призер Паралімпіади-2020 Ігор Цвєтов знову відмовився стати поруч з росіянами на п'єдесталі.

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