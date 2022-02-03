Перевершує навіть Тайсона: "Металіст" підписав бразильського суперталанта

Харківський клуб підсилюється перед виходом в УПЛ.

Харківський "Металіст", який претендує на вихід до української Прем'єр-ліги, продовжує підсилювати склад якісними футболістами.

Як повідомляє FootballHub, харківський клуб підписав контракт із 22-річним бразильським форвардом Давидом да Оро.

Сума трансферу склала 2 млн євро. Нападник підписав із "Металістом" довгостроковий контракт.

Давид да Оро є вихованцем клубу "Віторія", який виступає у другому дивізіоні Бразилії. У 2021 році Давид відіграв 59 матчів за "Віторію", забив 11 м'ячів та віддав 5 асистів.

Раніше цей трансфер анонсував президент "Металіста" Олександр Ярославський, назвавши Давида швидшим за Тайсона, а його удар - крутішим, ніж у Жажі.

Заначимо, що Тайсон і Жажа Коельо - одні з найкращих легіонерів в історії "Металіста". Тайсон у 2013 році перебрався до донецького "Шахтаря", який залишив лише в 2021 році. Він визнавався найкращим гравцем сезону в УПЛ.

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