"Перевершує всіх у хевівейті": ексчемпіон світу спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в другій середній вазі Джордж Гроувз зробив прогноз на бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, українець зможе перемогти "Циганського короля". У цьому Усику допоможуть чудові боксерські навички, а також відсутність останнім часом у Ф'юрі конкурентних поєдинків.

"Усик переможе. Я не думаю, що відсутність боїв у Ф'юрі стане хорошою підготовкою для поєдинку в січні, тому що остання його дуель з Чісорою була практично розхваленим спарингом. У Ф'юрі буде поєдинок проти бійця UFC. Хто знає, як ти налаштований, коли б'єшся і розумієш, що суперник слабший за тебе. Чи тренувався Ф'юрі належним чином? Чи різкий він? Чи були у нього правильні спаринги?

Усик – винятковий боєць, він здатний змінюватися й адаптуватися. На мою думку, за боксерськими навичками він перевершує всіх у хевівейті. Нестачу вроджених габаритів він компенсує таймінгом, точністю ударів, роботою ніг, темпом і силою. Це найважчий бій Усика. Можливо, поєдинок буде близьким, але я думаю, що Олександр переможе", – цитує Гроувза talkSPORT.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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