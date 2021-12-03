"Перевершує за важливістю решту": Шевченко поділився очікуваннями від майбутнього дербі

Керманич "Дженоа" прокоментував поєдинок Серії А.

У рамках 17-му турі італійської Серії А "Дженоа" прийме на своєму полі "Сампдорію".

Керманич "грифонів" Андрій Шевченко прокоментував майбутнє дербі, а також розповів про те, яким хоче бачити футбол у своїй команді.

"У дербі багато пристрасті та суперництва. Емоції народжуються саме в таких матчах — найголовніших у сезоні. У Лондоні багато таких команд — Челсі, Арсенал, Фулхем. У Мілані є Інтер із Міланом.

Я знаю, наскільки дербі важливе для вболівальників. Це та гра, яка перевершує за важливістю решту. Хочу бачити в Дженоа пристрасть та гру від серця. Ми намагаємось ніколи не здаватися і рухатися вперед. Важливо, щоб команда мала менталітет переможця", — цитує тренера Pianetagenoa1893.

Матч "Дженоа" - "Сампдорія" відбудеться 10 грудня о 21:45 за київським часом.

Перед цим поєдинком команда Шевченко зустрінеться з Ювентусом у рамках 16-го туру Серії А. Поєдинок відбудеться у неділю, 5 грудня, о 21:45 за Києвом.

Наразі "Дженоа" відриває трійку аутсайдерів Серії А. Команда знаходиться на 18 місці турнірної таблиці, маючи 10 очків у активі.

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