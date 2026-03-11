Перевершив Кобі Браянта: баскетболіст НБА провів другий найрезультативніший матч в історії

Бем Адебайо / © Associated Press

Центровий "Маямі Гіт" Бем Адебайо провів другий найрезультативніший матч в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Сталося це в матчі регулярного сезону НБА з "Вашингтон Візардс", який завершився перемогою маямців з рахунком 150:129.

Адебайо продемонстрував один із найвидатніших індивідуальних перфомансів в історії НБА, набравши 83 очки за проведені 42 хвилини на майданчику.

28-річний американець влучив 20 із 43 кидків з гри, з яких 7 із 22 триочкових. Також він реалізував 36 із 43 штрафних. Бем встановив рекорди ліги за кількістю точних та виконаних штрафних кидків за один матч.

83 очки Адебайо — це другий найрезультативніший матч в історії НБА та рекорд XXI століття. Він перевершив легенду "Лос Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта, який у січні 2006 року набрав 81 очко в поєдинку проти "Торонто Репторз".

Абсолютним рекордом НБА залишається 100 очок Вілта Чемберлейна, які він набрав у березні 1962 року в грі за "Філадельфію Ворріорз" проти "Нью-Йорк Нікс".

Найкраща результативність баскетболістів у матчах НБА: топ-5

1. Вілт Чемберлейн ("Філадельфія Ворріорз") — 100 очок (1962 рік)

2. Бем Адебайо ("Маямі Гіт") — 83 очки (2026)

3. Кобі Браянт ("Лос Анджелес Лейкерс") — 81 очко (2006)

4. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 78 очок (1961)

5. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 73 очки (1962)

5. Вілт Чемберлен ("Сан-Франциско Ворріорз") — 73 очки (1962)

5. Девід Томпсон ("Денвер Наггетс") — 73 очки (1978)

5. Лука Дончич ("Даллас Маверікс") — 73 очки (2024)

"Це звучить божевільно: Вілт, я, а потім Кобі", — прокоментував своє досягнення Адебайо.

Адебайо був обраний "Маямі Гіт" під 14-м загальним піком на драфті НБА 2017 року.

У складі команди з Флориди він двічі грав у фінальній серії НБА (поразки 2020-го та 2023 років), тричі виступав у Матчі всіх зірок НБА. Бем є дворазовим олімпійським чемпіоном (2020, 2024) у складі збірної США.

Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс установив унікальний рекорд НБА.