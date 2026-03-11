- Дата публікації
Перевершив Кобі Браянта: баскетболіст НБА провів другий найрезультативніший матч в історії
Зірка "Маямі Гіт" Бем Адебайо набрав 83 очки у грі з "Вашингтон Візардс".
Центровий "Маямі Гіт" Бем Адебайо провів другий найрезультативніший матч в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА).
Сталося це в матчі регулярного сезону НБА з "Вашингтон Візардс", який завершився перемогою маямців з рахунком 150:129.
Адебайо продемонстрував один із найвидатніших індивідуальних перфомансів в історії НБА, набравши 83 очки за проведені 42 хвилини на майданчику.
28-річний американець влучив 20 із 43 кидків з гри, з яких 7 із 22 триочкових. Також він реалізував 36 із 43 штрафних. Бем встановив рекорди ліги за кількістю точних та виконаних штрафних кидків за один матч.
83 очки Адебайо — це другий найрезультативніший матч в історії НБА та рекорд XXI століття. Він перевершив легенду "Лос Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта, який у січні 2006 року набрав 81 очко в поєдинку проти "Торонто Репторз".
Абсолютним рекордом НБА залишається 100 очок Вілта Чемберлейна, які він набрав у березні 1962 року в грі за "Філадельфію Ворріорз" проти "Нью-Йорк Нікс".
Найкраща результативність баскетболістів у матчах НБА: топ-5
1. Вілт Чемберлейн ("Філадельфія Ворріорз") — 100 очок (1962 рік)
2. Бем Адебайо ("Маямі Гіт") — 83 очки (2026)
3. Кобі Браянт ("Лос Анджелес Лейкерс") — 81 очко (2006)
4. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 78 очок (1961)
5. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 73 очки (1962)
5. Вілт Чемберлен ("Сан-Франциско Ворріорз") — 73 очки (1962)
5. Девід Томпсон ("Денвер Наггетс") — 73 очки (1978)
5. Лука Дончич ("Даллас Маверікс") — 73 очки (2024)
"Це звучить божевільно: Вілт, я, а потім Кобі", — прокоментував своє досягнення Адебайо.
Адебайо був обраний "Маямі Гіт" під 14-м загальним піком на драфті НБА 2017 року.
У складі команди з Флориди він двічі грав у фінальній серії НБА (поразки 2020-го та 2023 років), тричі виступав у Матчі всіх зірок НБА. Бем є дворазовим олімпійським чемпіоном (2020, 2024) у складі збірної США.
Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс установив унікальний рекорд НБА.