ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
2 хв

Перевершив Кобі Браянта: баскетболіст НБА провів другий найрезультативніший матч в історії

Зірка "Маямі Гіт" Бем Адебайо набрав 83 очки у грі з "Вашингтон Візардс".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Бем Адебайо

Бем Адебайо / © Associated Press

Центровий "Маямі Гіт" Бем Адебайо провів другий найрезультативніший матч в історії Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Сталося це в матчі регулярного сезону НБА з "Вашингтон Візардс", який завершився перемогою маямців з рахунком 150:129.

Адебайо продемонстрував один із найвидатніших індивідуальних перфомансів в історії НБА, набравши 83 очки за проведені 42 хвилини на майданчику.

28-річний американець влучив 20 із 43 кидків з гри, з яких 7 із 22 триочкових. Також він реалізував 36 із 43 штрафних. Бем встановив рекорди ліги за кількістю точних та виконаних штрафних кидків за один матч.

83 очки Адебайо — це другий найрезультативніший матч в історії НБА та рекорд XXI століття. Він перевершив легенду "Лос Анджелес Лейкерс" Кобі Браянта, який у січні 2006 року набрав 81 очко в поєдинку проти "Торонто Репторз".

Абсолютним рекордом НБА залишається 100 очок Вілта Чемберлейна, які він набрав у березні 1962 року в грі за "Філадельфію Ворріорз" проти "Нью-Йорк Нікс".

Найкраща результативність баскетболістів у матчах НБА: топ-5

1. Вілт Чемберлейн ("Філадельфія Ворріорз") — 100 очок (1962 рік)

2. Бем Адебайо ("Маямі Гіт") — 83 очки (2026)

3. Кобі Браянт ("Лос Анджелес Лейкерс") — 81 очко (2006)

4. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 78 очок (1961)

5. Вілт Чемберлен ("Філадельфія Ворріорз") — 73 очки (1962)

5. Вілт Чемберлен ("Сан-Франциско Ворріорз") — 73 очки (1962)

5. Девід Томпсон ("Денвер Наггетс") — 73 очки (1978)

5. Лука Дончич ("Даллас Маверікс") — 73 очки (2024)

"Це звучить божевільно: Вілт, я, а потім Кобі", — прокоментував своє досягнення Адебайо.

Адебайо був обраний "Маямі Гіт" під 14-м загальним піком на драфті НБА 2017 року.

У складі команди з Флориди він двічі грав у фінальній серії НБА (поразки 2020-го та 2023 років), тричі виступав у Матчі всіх зірок НБА. Бем є дворазовим олімпійським чемпіоном (2020, 2024) у складі збірної США.

Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс установив унікальний рекорд НБА.

Дата публікації
Кількість переглядів
164
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie