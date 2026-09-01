Перевершив Мбаппе та Голанда: суперталант "Барселони" встановив історичний рекорд

Ламін Ямаль / © Associated Press

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Вінгер "Барселони" Ламін Ямаль встановив історичний рекорд, відзначившись дублем у матчі 3-го туру Ла Ліги проти "Райо Вальєкано" (5:2).

Ці голи стали для іспанця 50-м та 51-м у 154-му поєдинку за основну команду каталонців.

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У віці 19 років і 49 днів Ямаль став наймолодшим гравцем в історії топ-5 європейських ліг, який забив 50 голів, перевершивши досягнення Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.

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Крім того, Ламін став наймолодшим гравцем в історії "Барселони", який досяг позначки у 50 голів. Ямаль перевершив Хосепа Есколу (20 років і 356 днів) та Ліонеля Мессі (21 рік і 120 днів).

Минулого сезону Ямаль провів 45 матчів за "Барселону" в усіх турнірах, забивши 24 голи та віддавши 18 результативних передач.

Після трьох поспіль перемог на старті нового сезону Ла Ліги "синьо-гранатові" з 9 очками посідають перше місце, за додатковими показниками випереджаючи мадридський "Реал".

У наступному турі Примери підопічні Гансі Фліка у неділю, 6 вересня, на виїзді зіграють проти "Валенсії". Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, що Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

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