"Перевертаю нову сторінку в житті": українська легкоатлетка-депутатка оголосила про завершення кар'єри

Ольга Саладуха покидає професійний спорт з трьома Олімпіадами за плечами.

Українська легкоатлетка та депутат Верховної Ради Ольга Саладуха офіційно оголосила про завершення спортивної кар'єри.

"Сьогодні був неймовірний день. Змагання на "Кубку Білої пантери" та моє прощання з професійним спортом відбулися.

Стільки емоцій та вражень за такий короткий час давно не відчувала. На рівні відчуттів це можна порівняти хіба що із чемпіонатом світу чи Олімпіадою.

Я дякую всім, хто був поруч. Моїх друзів-спортсменів Жана Біленюка, Дар'ю Білодід, Георгія Зантарая, Юлію Левченко, Ірину Геращенко, Наталю Добринську, Ганну Рижикову, Вікторію Ткачук, Ірину Ліщинську та багатьох інших.

Подяка колегам Дмитру Разумкову, Андрію Кожем'якіну, Георгію Мазурашу, Ірині Борзовій, Василю Мокану, Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту та міністру молоді та спорту Вадиму Гутцайту.

Особлива подяка Анатолію Григоровичу Бойку – тренеру на все життя. Мої перемоги – це його праця, його талант, його віра у моє майбутнє.

Трохи сумно, що завершилася ціла епоха у житті. Але я натхненна юними спортсменами та спортсменками, які взяли участь у наших змаганнях.

Вони – наша надія та наша гордість. Вони прославлять країну та реалізують свої таланти. Вони – майбутнє української легкої атлетики. А ми ще раз зустрінемося на спортивних аренах у різних куточках країни.

Я йду з професійного спорту, але він і надалі для мене рідний. Завжди чим зможу допоможу спортсменам, які потребують підтримки.

Як народний депутат і далі працюватиму над тим, щоб наш спорт розвивався. Будували інфраструктуру, захищали соціальні права спортсменів, мотивували молодь, гідно нагороджували тренерів.

Перевертаю нову сторінку в житті, але на ній також великими літерами написано "Спорт", – написала Саладуха на своїй сторінці у Facebook.

На рахунку Саладухи бронза Олімпіади в Лондоні-2012 у потрійному стрибку, золото та бронза ЧС, срібло ЧС у приміщенні, 3 золоті нагороди ЧЄ, золото та бронза континентальної першості у приміщенні.

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