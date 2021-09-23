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Перевірили один одного на "міцність": Усик і Джошуа зустрілися на дуелі поглядів перед супербоєм (відео)

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Перевірили один одного на "міцність": Усик і Джошуа зустрілися на дуелі поглядів перед супербоєм (відео)

twitter.com/MatchroomBoxing

Через два дні суперники будуть протистояти один одному вже в ринзі.

Зірковий український боксер Олександр Усик і чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа провели першу дуель поглядів перед майбутнім їхнім очним поєдинком.

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Під час заходу всі відбулося дуже гладко, оскільки обидва суперники шанобливо поставилися один до одного. Після дуелі поглядів вони потиснули руки.

  • Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.
  • На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.
  • 34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.
  • На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик виступив на пресконференції із Джошуа українською.

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