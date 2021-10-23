Перевірили один одному прес: кривдник Ломаченка та зірка "Гри престолів" зійшлися в лютому челенджі

Перевірили один одному прес: кривдник Ломаченка та зірка "Гри престолів" зійшлися в лютому челенджі

Теофімо Лопес та Гафтор Б'єрнссон обмінялися потужними ударами в живіт.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес позмагався в тренежерній залі з ісландським стронгменом і актором Гафтором Б'єрнссоном, відомим за роллю Григора "Гори" Клігана в серіалі "Гра престолів".

Кривдник українця Василя Ломаченка та володар титулу найсильнішої людини планети 2018 року вирішили перевірити на міцність прес один одного. Ісландець, чия вага становить 156 кг, зарядив Лопесу в живіт з лівої - американець аж похитнувся з місця.

Потім настала черга Теофімо тестувати прес свого товариша. Б'єрнссон мужньо витримав удар - але, судячи з його емоцій, американський боксер теж добряче приклався.

"Давид проти Голіафа! Відповів ударом на удар найсильнішій людині у світі!" - написав американець під відео у себе в Instagram.

У жовтні 2020 року Лопес переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів та об'єднав чемпіонські титули WBA, WBC, IBF та WBO в легкій вазі.

та об'єднав чемпіонські титули WBA, WBC, IBF та WBO в легкій вазі. Український боксер висловив бажання провести з американцем бій-реванш, але Лопес відмовився від другого поєдинку з Василем. 27 листопада Теофімо захищатиме свої пояси від зазіхань австралійця Джорджа Камбососа.

від другого поєдинку з Василем. Теофімо захищатиме свої пояси від зазіхань австралійця Джорджа Камбососа. Що стосується Б'єрнссона, то він також вирішив спробувати себе в боксі та вже провів два поєдинки. У січні 2021 року ісландець завершив внічию бій із професійним боксером Стівеном Вордом, а у вересні 2021 року вже в першому раунді нокаутував професійного армреслера Девона Ларратта з Канади

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