Перевозив 100 кг кокаїну: футболіста національної збірної екзотичної країни заарештували в аеропорту

Жан-Мануель Недр разом зі своєю дівчиною намагався провезти велику партію наркотиків у валізах.

Футболіст збірної Мартініки Жан-Мануель Недр та його дівчина були заарештовані в аеропорту Руассі (Франція) за перевезення наркотиків.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

29-річний півзахисник та його супутниця намагалася провезти 100 кг кокаїну, який був захований у валізах. Проте контрабандистів затримали. Клуб гравця, "Айглюн дю Ламентін", підтвердив цей інцидент.

У середу, 4 січня, відбулося судове засідання за цією справою. За його підсумками футболіста взяли під варту, а от його дівчину відпустили під заставу.

Цікаво, Недр зіграв за національну команду Мартиніки 20 матчів. Схоже, тепер його подальша футбольна кар'єра опинилася під питанням.

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